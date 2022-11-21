科技助攻　中市建置「行道樹落葉資訊地圖」掌握行蹤

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環保局表示，各區清潔隊於道路清掃時常見的易落葉(落花、落果)的路段，經盤點全市總計337條路段、總長約580公里，其中路段數最多、也是行人常見的小葉欖仁，落葉期從10月入秋到隔年2月間，常見路段包括西區台灣大道至忠明南路間的華美西街路段、北屯區文心路至環中路間的崇德路段等。
中西區清潔隊負責清掃華美西街路段同仁吳麗琴表示，小葉欖仁落葉期經常要增加1至2個小時清掃，落葉期每次清掃大約10包，是平常的3倍，另外小葉欖仁葉片細小，如遇到下雨葉片容易沾黏在路面，清掃的困難度更高，因此經常要提早到工區執勤，才能完成道路清掃工作，雖然增加工作時間，但能提供市民更佳的市容環境，辛苦一些也是值得的。
北屯區掃路班長卓心慧指出，每當4月到7月正值小葉欖仁落果時期，果實形狀類似橄欖，質地堅硬，落點密集，其中，落葉路段的崇德路為連接快速道路74號上下閘道口，上下班時間汽機車流量多，負責清掃該路段的清潔員徐秋月說，每當落果時期都提前出門清掃，盡量在民眾上班時段前，先將前一天的落果掃一遍以維護行的安全，避免騎士滑倒，她覺得做清潔工作的同時，也是在種福田，很有成就感。
此外，又名為「台灣金雨樹」的欒樹，秋風輕撫下黃花搖曳、紛飛，近期市區許多路段欒樹盛開、為市容增添迷人風采，之後就會有大量落花，例如西屯區環中路至東大路間的福科路段，榕樹、黑板樹、風鈴木與印度紫檀也都是易落葉的樹種。行道樹會依季節有落葉、落花、落果現象，即使同一樹種在北中南等地也會有些許時間差異，雨天時易被浸潤附著在地上不易清掃，颱風後清理復原耗時。
環保局長陳宏益表示，行道樹具有綠美化市容、淨化空氣、調節氣候、減輕噪音、遮陽蔽蔭等功能，在享受都市綠意、四季變換之際，仍請用路人多加注意落葉，此行道樹落葉資訊地圖可使清潔隊掌握行道樹落葉期，適時調整增加清掃頻率、提高用路安全，民眾如發現道路髒亂問題，歡迎隨時通報轄區清潔隊派員清掃。