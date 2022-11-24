3出版社教科書被退遭疑去中國化　潘文忠：不符課綱規定

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立委鄭正鈐表示，國小明年3月要選書，讓學生明年9月開始使用，但國教院卻退回3家出版社教科書，遭質疑為了「去中國化」，引發諸多爭議。
潘文忠嚴正否認，重申退回原因就是不符合社會領域課綱規範，國小社會領域教科書須採「主題統整」，有4大主題，但3家出版社送審的教科書卻採過去片段分開的方式編製，經國教院教科書審定委員會檢視，發現不符課綱規定，因此做重編審定結果，跟有沒有「去中國化」無關。
立委范雲表示，國教院已經說明這次退書原因是出版社沒有抓到108課綱領域統整、打破分科的重點，根本不是為了去中國化，不懂為什麼有人要刻意操作？但本次事件也顯示出108課綱推動確實不夠順暢，各方都很難瞭解和實際應用108課綱，學生不瞭解、教師不會教，現在連編教科書的出版社都不知道怎麼編，要求教育部需好好檢討、盡快改善。
潘文忠表示，國教院近日會召開編、審、課綱三方會談，讓出版社知道要服膺課綱規範；另在審查過程中，審定委員認有必要時，能邀請學者專家或相關人員，就書稿特定內容提出意見、諮詢，加快將教科書編完；國教院也採取彈性作法，原本是一學年一起送審，這次可以分冊先行，讓小五教科書先行審定，來得及提供學校選書，同時確保教科書品質。