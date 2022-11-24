競總遭攻擊！竹縣議員候選人喊「父還在內」　警介入調查

3出版社教科書被退遭疑去中國化　潘文忠：不符課綱規定

▲立委鄭正鈐今（24）日表示，國教院退回3家出版社教科書，遭質疑「去中國化」，引發諸多爭議。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.24）
▲立委鄭正鈐今（24）日表示，國教院退回3家出版社教科書，遭質疑「去中國化」，引發諸多爭議。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.24）

記者李琦瑋／台北報導

南一、康軒、翰林等3家出版社，送審112學年度國小5年級社會科教科書被退，引發爭議。針對外界質疑教科書退回重審有「去中國化」之嫌，教育部長潘文忠今（24）日回應，主因是出版社未依課綱規範編書，與「去中國化」意識形態完全無關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院教文會今天邀請潘文忠進行「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告。立委萬美玲詢問，3家出版社為何要退回重編？得花多久時間？是否會影響到教師選書時間？

立委鄭正鈐表示，國小明年3月要選書，讓學生明年9月開始使用，但國教院卻退回3家出版社教科書，遭質疑為了「去中國化」，引發諸多爭議。

潘文忠嚴正否認，重申退回原因就是不符合社會領域課綱規範，國小社會領域教科書須採「主題統整」，有4大主題，但3家出版社送審的教科書卻採過去片段分開的方式編製，經國教院教科書審定委員會檢視，發現不符課綱規定，因此做重編審定結果，跟有沒有「去中國化」無關。

立委范雲表示，國教院已經說明這次退書原因是出版社沒有抓到108課綱領域統整、打破分科的重點，根本不是為了去中國化，不懂為什麼有人要刻意操作？但本次事件也顯示出108課綱推動確實不夠順暢，各方都很難瞭解和實際應用108課綱，學生不瞭解、教師不會教，現在連編教科書的出版社都不知道怎麼編，要求教育部需好好檢討、盡快改善。

潘文忠表示，國教院近日會召開編、審、課綱三方會談，讓出版社知道要服膺課綱規範；另在審查過程中，審定委員認有必要時，能邀請學者專家或相關人員，就書稿特定內容提出意見、諮詢，加快將教科書編完；國教院也採取彈性作法，原本是一學年一起送審，這次可以分冊先行，讓小五教科書先行審定，來得及提供學校選書，同時確保教科書品質。

3出版社教科書要求重編！國教院解釋：非關「去中國化」

傳私中於投票日排課　潘文忠：牴觸教育法規、有法律責任

「班班吃石斑」供貨不足喊卡　潘文忠：一定吃得到4次

體育署長懸缺1年多　潘文忠坦言：很多專家學者打退堂鼓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀