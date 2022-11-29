特企／全球產業競爭漸劇　產業轉型關鍵：培育跨領域人才

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其中，未來製作所把8位學員的一個半月培訓過程拍攝紀錄下來，並讓學員們進入虛擬攝影棚參與業界案專案用UE引擎進行的實際發想、企劃與製作，學員們的最後成品都上傳到YouTube。成境科技則利用這次以戰代訓計劃，讓10位學員們實際操作該公司毋需使用任何感測器、只需用手機就能操作的「動捕元宇宙」技術，並瞭解與參與即時角色動畫的優化及虛擬製程。另一方面，田野科技則是專注在讓17位學員實作，參與日商數位內容與遊戲OEM／ODM的國際化標準製作流程。
另一項成果展示「數位科技解決方案競賽」，共有52支數位科技好手組隊，針對六福村主題遊樂園、國立海洋科技博物館、台灣橫浜八景島（Xpark）、遠雄海洋公園、众社企股份公司與味榮食品等六個單位提出的題目，參與提案競賽，歷經三個月的激烈競逐後總計決選出15組獲獎團隊，最後由「海盛科技」建構的AI魚群辨識技術，導入國立海洋科技博物館榮獲金獎肯定，獲得與企業簽署MOU機會以及獎金50萬元獎勵。
參與此次出題單位的众社企股份有限公司執行長林崇偉則表示，「我們希望更多科技廠商可以關注身心障礙者、行動不便與高齡長輩的需求，這是未來資訊應用的重要方向。」因此該公司提出的「如何運用數位創新為視力障礙者與一般人通用的消防逃生避難服務」題目，松簡數位科技考量到有87％的非天生視障者並不懂點字，因此提出智慧語音、觸摸式的通用化火場逃生避難圖，讓視障者與一般人都能利用，並把這套系統導入台灣味噌釀造文化館，未來並計劃將解方從觀光工廠擴展至更多的相關場域。
而六福村主題遊樂園，則提出希望在不使用照明設備與不影響動物活動與棲息習慣下，改善參觀者夜間觀賞動物時視線不佳的難題。對此，陽光智慧科技運用生物活動偵測感測器與低照度360度的球型夜視攝影機，讓遊客可以在手機/平板或大廳及客房的電視上，透過數位串流輕鬆觀察野生動物的夜間作息。
數位發展部期盼透過競賽活動匯聚出題單位與解題團隊，由產業進行經驗分享，激發團隊的解決方案構想，讓創新應用得以落地實證，同時搭配「以戰代訓」培訓加速我國產業的轉型升級，也讓擁有創新能力的數位人才得以發光發熱，共創雙贏。