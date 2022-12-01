資優生變倒數竟是思覺失調症 長效針劑助圓夢成為護理師

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中山醫學大學附設醫院精神科朱柏全主任指出，聽到其他人聽不見的聲音，妄想、幻覺、幻聽，莫名動機缺乏、社交意願低落、情緒憂鬱等，都是思覺失調症的常見表現，但多數病友缺乏病識感，因此錯失治療黃金期。對此，民眾可以善用「疑似精神病前期簡易自填量表」，花1分鐘快速回答15個思覺失調症早期徵兆，只要符合條件，代表有較高的思覺失調症風險，建議盡快諮詢精神科醫師。
中山醫學大學精神醫學科張正辰主任說明，造成思覺失調症的主要原因，包括側腦室體積變大、海馬迴萎縮、多巴胺過度分泌導致灰質快速流失等。許多人將思覺失調症視為「中邪」或「卡到陰」，貼上「一輩子沒得救」的標籤，其實是錯誤觀念。隨著醫療技術進步，病友只要能夠早期發現、穩定且持續地治療，仍有機會回歸正常的工作和生活。
不過研究顯示，在包括憂鬱症和躁鬱症在內，所有重大精神疾病中，思覺失調症病友的就醫和用藥規律性最差，出院半年未按期回診的比例約2成，未規律用藥者高達近6成，且中斷時間越長，病友急性復發與再住院的比例也越高。政府為提升思覺失調症病友用藥順從性，已將長效針納入健保，鼓勵臨床醫師優先處方長效針劑。
朱柏全主任表示，長效針劑具有改善病友用藥習慣，降低4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險。但是，臨床常見病友誤解病重才需要打針，或誤會針劑藥物副作用高，抗拒接受長效針劑治療。其實病友如經過醫師評估，優先使用長效針劑，大部份患者一個月回診打一次長效針，可望穩定控制病況，恢復正常生活與工作。