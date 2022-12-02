高鐵帶動國旅熱度　三和瓦窯、勝利星村和服體驗夯

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該窯廠堅持古法生產建築材料，期望傳統建築美學得以保存延續，近年來更以「復興窯藝」為理念，致力推動磚瓦工藝社區化，發展磚瓦文創商品、瓦窯文化導覽及遊客動手體驗等項目，以文創設計、人文教育、環境景觀為重點，朝向結合「產業、文化、教育、休閒」的多元化型態經營，希望再創瓦窯產業新生命，感受在地製窯工藝的百年風華之餘，也可以同步暢遊緊鄰的「舊鐵橋溼地公園」，走訪興建於1913年高屏溪舊鐵橋。
另外，位於屏東市區的「勝利星村創意生活園區」是全台灣保存規模最大、數量最多、最完整的日式軍官宿舍建築群。落成時間橫跨日治時期及戰後初期，在屏東縣政府規劃下，2018年爭取文化部「再造歷史現場專案計畫-屏東飛行故事再造歷史場域計畫」，陸續完成修復屏東勝利、崇仁、崇仁眷村的眷舍空間，同年並將園區正式命名為「勝利星村創意生活園區」。
園區範圍有勝利新村與崇仁眷村成功區，兩大眷村以中山路連接，步行距離５分鐘，現階段共有67棟歷史建築為屏東縣政府管理並加以積極活化，達到資產再利用之最佳效益。2018正名為「勝利星村創意生活園區V.I.P Zone」。「星」意旨「承將軍居住之地之先，啟培養明日之星之後」，為新式眷村體驗基地，園區內許多青年返鄉展店富有故事性的店家，如甜點店、和服體驗店等多樣化的店家讓整個園區展現不同面貌，吃喝玩樂全都有。
高鐵公司旅遊事業處副總經理蕭冠群受訪指出，由於高鐵並不是旅遊產業，但這樣的性質也反而讓公司具有優勢，和全台各地的旅宿品牌、售票景點、遊覽名勝等洽談，以旅運人次的優勢結合旅行業者，以量制價的採購方式，創造消費者端、旅遊業者、在地景點的三贏局面，「讓消費者能夠享有更實惠的價格，台灣高鐵也能將遊客送往全台各地的景點，同時也讓旅遊業有一定的獲利保障」，雖然在疫情期間，許多景點由於擔心疫情的不穩定性而一度難以合作，但隨著疫情趨緩，高鐵又能將旅客與台灣各地值得遊覽的景點連結，期待消費者透過高鐵認識不一樣的台灣。