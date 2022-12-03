台灣醫療科技展　大同醫院談失智症

2022台灣醫療科技展進入倒數，此次展覽高雄醫學大學醫療體系以「您的健康有高醫」為主題，規劃醫療創新技術及AI智能等靜態技術展出，還有一系列健康講座以及體驗活動讓民眾參與。其中，大同醫院利用緯創Health365 APP與參觀民眾互動，而失智症權威演講更是吸引許多民眾駐足聽講。 我是廣告 請繼續往下閱讀 健康講座首場規劃大同醫院神經內科主任楊淵韓針對阿茲海默失智症的篩檢及病程預測，楊淵韓在演講中表示，根據世界衛生組織的估計到2050年，全球失智症和阿茲海默症患者人數將增加兩倍達到1.39億，而失智症造成每年經濟損失超過1.3兆美元，從2020到2050年，這個數字將增加超過9倍之多，失智症成為這個時代最重要的健康和經濟挑戰之一。▲ 展場演講大同醫院神經內科楊淵韓主任針對「阿茲海默失智症的篩檢及病程預測」，現場湧入許多民眾聽講。（圖／大同醫院提供 ）楊淵韓說，世界衛生組織(WHO)於2017年公佈了「失智症全球行動計畫」，呼籲各國政府積極提出具體國家失智症政策，並編列足夠預算以落實推動。楊淵韓進一步指出，阿茲海默症是失智症中最常見的一種疾病，至今醫學界都尚未找出有效的治療方法。而麻省理工學院（MIT）的研究團隊發現「40Hz」的聲光刺激可以藉由減少類澱粉蛋白以及Tau蛋白的堆積，有效改善阿茲海默症實驗白鼠的認知能力。高雄醫學大學研究團隊也進一步利用40Hz的光刺激進行神經細胞的研究，證實可抑制Tau蛋白的磷酸化(磷酸化異常蛋白增加為阿茲海默症發病原因之一)，且探究其機轉，相關研究成果更已發表於國際權威期刊Journal of Alzheimer’s disease。高餐大「新素味食代」 產官學攜手創廚藝地球永續共榮圈輔英科大校慶 打造「員工、學生、校友」新三好卓越大學數位醫療發展成全球趨勢 金屬中心助業者共創市場新商機日本超萌甜夢幻IP來了！森林家族、莉卡、小美樂快閃義享