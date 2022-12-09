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國民年金保費「明年元旦起調漲」！一圖秒看每月繳多少錢

▲今（9）日衛福部社會保險司宣布，由於最新精算結果，目前基金餘額已不足支付未來20年保險給付，將從明（112）年1月1日起，依法將費率調整為10%。（圖／取自pixabay）
▲今（9）日衛福部社會保險司宣布，由於最新精算結果，目前基金餘額已不足支付未來20年保險給付，將從明（112）年1月1日起，依法將費率調整為10%。（圖／取自pixabay）

記者許若茵／台北報導

國民年金保險喊漲！今（9）日衛福部社會保險司宣布，由於最新精算結果，目前基金餘額已不足支付未來20年保險給付，將從明（112）年1月1日起，依法將費率調整為10%，一般身分自付保險費每月將增加144元。

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社會保險司說明，為使國民年金保險基金財務更為健全穩定，並符合世代公平原則，《國民年金法》第10條規定，保險費率於施行第1年為6.5%，於第3年調高0.5%，以後每2年調高0.5%至上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。

社會保險司宣布，國保開辦迄今已完成第7次精算作業，依據111年9月完成的國保財務精算結果，因精算評價日110年10月1日的基金餘額4656億元不足以支付未來20年保險給付9593億元，保險費率將自112年1月1日依法調整為10%。

社會保險司表示，國保月投保金額自104年迄今維持為1萬8282元，依法消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，即應依該成長率調整，「103年10月至111年9月」的CPI累計成長率為8.09%，故自112年1月1日起調整月投保金額為1萬9761元，「雖會增加民眾保費負擔，但各項給付金額亦隨同調高，有利民眾基本經濟安全保障」。

社會保險司舉例，例如年滿65歲的張先生有10年國保年資，在未調整月投保金額前，原可領取A式老年年金給付4960元，月投保金額調高後，可領取5056元，每月增加96元；如其是領取B式老年年金給付者，原可領取2377元，調整後增為2569元，每月增加192元。

▲調整費率及月投保金額。（圖／社會保險司提供）
▲調整費率及月投保金額。（圖／社會保險司提供）
衛生福利部表示，111年8月國保被保險人數約286萬餘人，其中低收入戶及重度以上身心障礙者由政府全額補助保費，本次因費率及月投保金額調整而增加保費後，預估受應影響人數約271萬人，國保基金每年約可增加24億元之保費收入，所增加之收入將全數作為全體被保險人未來保險給付用，以符合社會保險財務自給自足原則，並促使國保基金財務更加健全，制度得以永續經營。

另外，衛福部指出，國保費率調整為10%、月投保金額調整為19,761元後，國保每人每月之全額保險費將增加239元，但由於政府至少補助40%保險費，並針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55%、70%或100%；因此，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者以及一般被保險人（自付30%-60%）每人每月自付保險費將增加72元至144元，政府補助保險費（補助40%-70%）則每人每月增加補助95元至167元；低收入戶及重度以上身心障礙者則每人每月增加補助239元。

衛福部認為，這些增加的保費，都將納入國保基金，以確保現在及未來的被保險人在老年或發生保險事故時，都能獲得基本生活保障，國保保費調整後，衛福部說，112年「1-2月」份保費繳款單將於112年3月底前寄發，被保險人只要於112年4月底前繳納即可。

衛福部提醒，針對經濟弱勢者，國保制度已提供各項保險費補助及分期延期繳納保險費措施，以減輕民眾保險費負擔，並保障其領取保險給付的權益，因此，被保險人若有無力繳納保險費的情形，請儘速向戶籍所在地直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保險費補助比率。

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