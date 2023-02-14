特企／伴侶親密關係調查大公開！國人多屬「多變型」

凱爾莎董事長陳秉楓表示，凱爾莎集團旗下兩性市場領導品牌「r-Xing 阿性」，全國近80個通路門市的親密顧問，最常遇到夫妻與情侶之間的親密生活問題就是有性需求卻不敢跟伴侶說，又容易責怪床邊伴侶不瞭解自己的床第偏好，以致無法擁有美好的性愛品質與甜密的親密關係。
為解決這類親密困擾，幫助夫妻或情侶向對方表達自己的性愛喜好與了解彼此的情慾需求，凱爾莎與性學專家精心研擬「情慾開關心理測驗」，只要「回答14題」，就能知道自己與伴侶屬於多變型、感性型、能量型、性癖型、性感型五種類型中的哪一型，能夠根據各型情慾密碼，幫助自己與伴侶覺察彼此情慾，改善親密關係，升溫性愛品質。
根據凱爾莎發布從今年1月1日至2月12日，針對台灣18歲以上2726名民眾調查的《台灣民眾情慾開關心理測驗之親密關係研究》發現，接近一半的民眾屬於在情慾能量與情感獨立之間建立平衡的多變型情人，占比最高，達到45.2%，多變型情人希望在親密生活中，能在給予與接受之間流動，因此愛的語言（愛的語言：感受到被愛的模式）也較全面性，舉凡肯定的言語、真心的禮物、身體的接觸、精心的時刻、服務的行動，都能使多變型情人感受到愛意，但是多變型情人的缺點是優柔寡斷、非常無私，時常會讓伴侶摸不著頭緒。建議在親密生活中嘗試讓伴侶做決定，同時又能拿回主導權，適合用比較彈性的模式相處。
第二名是感性型（32.0%），喜歡浪漫、奢華、以「心」為中心的愛情，喜歡的禮物不一定是昂貴的物品，關鍵在於看到對方的需要，呈現自己的心意，例如伴侶喜歡吃蛋糕，在下班途中買一個回家一同享用，就能讓對方陶醉許久。
第三名是生活在情感與能量之中的能量型（14.0%），喜歡為伴侶服務、做事情，如煮一頓料理，伴侶越快樂，自己就越興奮。第四名是喜歡自由自在有自己個性的性癖型（6.6%），屬於最有情慾的情人，喜歡透過牽手、觸碰、擁抱與性愛來溝通情感。最後是精力充沛、喜歡刺激的性感型（2.2%），也就是喜歡自己追求享受多樣性與創造力的非凡親密生活。
對此調查結果，性商診聊創辦人暨廣川醫院性福門診主任陳建臨表示，根據他在門診的實際經驗，多變型情人占比最高，基本上符合台灣的情感性愛趨勢，這類情人算是既期待又怕受傷害，很想與伴侶嘗試新的親密生活，但是又擔心對方反感，以致造成反效果。他強調，伴侶之間的情感與性愛沒有固定的教戰守則，但是透過類似的心理測驗，其實能協助伴侶間開啟親密關係的溝通，有助於以對方最喜歡的方式對待伴侶。
性商診聊創辦人暨廣川醫院性福門診副主任柯玟卉看到此調查結果，覺得台灣民眾的親密生活現有邁往正向發展的趨勢，因為喜歡照顧自己的性感型與喜歡服務伴侶的能量型，都屬於少數，能夠在照顧自己與服務伴侶之間隨時切換的多變型情人占最大多數，可看出台灣在政府與民間公私推廣正確性教育，使得民眾更能知道情感性愛是在兩個人之間的付出與接受取得平衡，絕非單方面無限付出與接受。
柯玟卉同時強調，類似的心理測驗，好處是了解伴侶的情慾類型之後，能夠投對方所好，避免踩到地雷的開關，但是不應以此為滿足，更應多溝通、多探索與多嘗試，但是如果不知道如何溝通，可更進一步透過比如愛情性愛卡牌來互動，假如親密關係依然卡住，建議可尋求專業醫師諮詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀