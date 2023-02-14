情人節合資購屋甜蜜蜜 「5大問題」簽約先約好免傷感情
西洋情人節是情侶、夫妻間的重要節日，除了送送小禮物表達愛意，不少情侶也會計畫一起購屋置產，共同為未來生活打拼。尤其現今社會對於同居的接受度大增，許多情侶考慮婚前共同購屋、共築愛巢當作愛情的保證，但情侶間合購房子可是要注意一些問題，以免未來為了錢而傷感情。大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，未婚的情侶共同出資購屋，通常較少研擬合資購屋的協議，然而房屋會有貸款、登記所有權人、未來售出與否、繼承處理等的諸多問題，建議雙方的權利與義務應事前清楚規劃，最好把金流證明彙整留存，避免日後問題發生時衍生糾紛。
記者張勵德/綜合報導
住商不動產客戶服務部首席協理吳光華提醒，情人合購房屋後分手翻臉對簿公堂的情況時有所聞，因此在所有權登記的部分，為能保障雙方權益，登記在兩人共同名下時，要先闡明兩人之間的出資比例，同時也要要求代書在建物及土地所有人登記時載明分別持分比例，而且切記建物及土地謄本是分別依照兩人的持分比例來各自持有，避免日後為了分配房子爭論不休。
此外，1間房子有2個人或2人以上共同持分，要出售時一定要由全部的共同持有人同意，或依《土地法》第34條之1規定才得以出售，因此，情侶之間要共同購買房屋當作愛的保證之前，還是要三思而後行。
吳光華也指出，如果有貸款的情侶們還會面臨到由誰出面借款的問題，多數的銀行都不接受房貸「共同貸款制」，比較建議的做法是由經濟條件較好的一方當「借款人」而另一方則當成「連帶保證人」，一方面可以共同承擔責任，另一方面也可以更有機會以較好的條件借到貸款。