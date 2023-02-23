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新冠肺炎會永遠在地球　李秉穎：3月起推「每人打一劑」

▲新冠肺炎疫情進入尾聲，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎今（23）日表示，下周起疾管署將發起「每人打一劑」運動。（圖／shutterstock）
▲新冠肺炎疫情進入尾聲，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎今（23）日表示，下周起疾管署將發起「每人打一劑」運動。（圖／shutterstock）

記者許若茵／台北報導

新冠肺炎疫情進入尾聲，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎今（23）日表示，下周起疾管署將發起「每人打一劑」運動，希望讓還沒打過疫苗的人可以接種，其他的要看各縣市如何提升疫苗施打率。

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李秉穎認為，疫情還沒結束，新冠肺炎轉為低度流行、地方性的流行，但還沒到感冒化，每天仍有數十例死亡，就知道新冠還沒完全輕症，而主要原因還是沒有打疫苗，沒有打疫苗的人會造成醫療負擔，也會無法降低重症跟死亡人數到一定水平，變成類似感冒。

口罩政策第二階段已放寬，除醫療機構與大眾運輸，其餘室內外場域可免戴口罩，不過李秉穎指出，多數民眾仍會戴口罩，因為現在若是感染新冠肺炎，仍會對生活造成困擾，像是無法上班、聚會。

至於民眾出門是否還要戴口罩，李秉穎認為，口罩變成生活一部分是好現象，不只防新冠肺炎，也可以減少其他流行病，像是原先預估流感會因為免疫負債爆發，但近期通報數仍比疫情前還低，有可能是因為流感病毒並未變異，以及民眾都戴口罩，重視防護衛生。

李秉穎說明，近期ACIP專家討論，疾管署在今年3、4月加強推動接種計畫，重點是從來沒打過疫苗者，至少今年要打一劑。

有些人可能以為躲過了病毒，就沒有接種疫苗的意願，不過李秉穎強調，新冠與SARS不同，「這個病毒會永遠在地球的各個角落流行，你終其一生總是會有機會得到」。

李秉穎也解釋，疾管署之所以會在3、4月發起「每人打一劑」運動，就是希望加強宣導，讓還沒打過疫苗的人可以出來打疫苗，其餘的就要看各縣市首長如何推高疫苗施打率。

李秉穎透露，ACIP贊成指揮中心在未來兩個月內，也就是從下一週就開始推行每年打一劑活動，不論過去是否接種，今年都可再打一劑，主要是次世代疫苗，而對於兩個月後、下半年該怎麼辦，專家有討論但尚未決議，包含高風險族群如何施打間隔多久仍有細節待討論。

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