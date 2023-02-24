籲揭露威權打手　范雲提案：列在選舉公報、由選民決定

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范雲表示，台灣作為一個經歷過最長戒嚴時期的民主國家，推動轉型正義是為了讓台灣社會真正和解，不需再去猜測誰是加害人，也不再有受害者家屬質疑統治權合法性，這是讓台灣民主得以鞏固的第一步。
然而，范雲也遺憾地指出，即使民間與促轉會努力多年，現況卻仍是「有無數的受害者，卻不見任何一個加害者」。
范雲痛心表示，這是因為情治單位至今還是持續以國安為由，對當年的政治檔案進行遮蔽，受害者與家屬看不到真相。
范雲強調，要求於選舉公報揭露威權統治時期侵害人權紀錄，目的並非追殺、清算，而是要達成最終的社會和解。也因此，范雲採取針對公職參選人「只揭露紀錄，但結果交由選民決定」的作法，不僅合乎憲法、有國際前例可循，且相比同樣經歷過轉型正義的東歐國家，審查對象甚至包含媒體與學界，或是直接禁止曾為威權機構效力者擔任特定職位，單純「揭露」已是非常溫和且限縮的方式。
范雲舉例，曾經歷威權壓迫的捷克、阿爾巴尼亞，對於過去於威權政府下擔任特務、情報人員等，採取「禁止擔任國會、政府、大眾傳媒等職位」；而拉脫維亞則是「禁止參與地方選舉」、立陶宛「強制揭露其過去活動」等法律。
范雲表示，民選公職人員由選舉產生，代表人民行使權力、從事公共事務，擔負政治與社會責任，若曾於威權統治時期有傷害人權的行為，有義務讓民眾知悉與說明，得到政治權力後不會再重蹈覆轍，亦不會在面對中共敵對勢力的威逼利誘時，再次選擇屈服並協助暴行。
范雲另外指出，另個訴求是「修改政治檔案條例」，讓政治檔案的公開最大化，是第一個訴求必要的配套。當年的威權政府是「大規模且有系統的進行人權侵害」，然而，今天檔案局徵集到的政治檔案僅有 7.7 萬件，而且其中有 7.2 萬件，等於是高達九成以上的檔案，都有資訊被遮蔽。如果沒有真相，社會如何和解？難道正義僅是補償費可以買回的嗎？
現行的《政治檔案條例》，情治單位可以依《國家機密保護法》、《國家情報工作法》，將相關資訊限制應用，甚至列為永久保密。范雲指出，過去曾申請自己的政治檔案，也有高達91％的檔案以國安為由遭遮蔽資訊。范雲已於去年五月提出《政治檔案條例》修法版本，國發會檔案局目前也已經有公告版本，希望把握這會期修法通過，別讓受害者與家屬苦等真相。
范雲表示，揭露，是讓加害人浮出檯面的第一步。當年威權國家的殘暴，是台灣人民的集體記憶，這個集體記憶不會因為不講或者掩蓋就消逝。承載著這個集體記憶的台灣社會如何團結，取決於有沒有勇氣面對真相。范雲及與會者共同呼籲、期望，威權統治時期的真相終將能夠見光。