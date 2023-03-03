中國通報2例「禽傳人」禽流感 相關毒株已在全球傳播
中國廣東省清遠市1名49歲男子，去年底接觸活禽後感染H5N6甲型禽流感，被送往醫院治療，因病況嚴重仍未能離院，引發香港等鄰近地區警惕；江蘇1名53歲女子也於1月底出現相關病狀，並於2月對H5N1禽流感檢測呈陽性反應。雖然目前尚無禽流感會人傳人、或會在人群中大規模傳播的證據，但專家警告，江蘇女感染的H5N1進化毒株「2.3.4.4b」已在全球廣泛傳播，並對鳥禽類形成嚴重打擊。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》報導，目前沒有跡象表明，中國這2起病例彼此有關聯，也沒有任何禽流感毒株在人與人之間傳播的證據，但與日前死於H5N1進化毒株「2.3.2.1c」的柬埔寨11歲女童不同，江蘇女患者感染的H5N1進化枝2.3.4.4b，目前正在全球範圍內破壞鳥類種群，自2021年以來已感染許多鳥類和哺乳動物，相較之下，柬埔寨病例的2.3.2.1c則是該國野生鳥類和家禽特有的舊變種。
報導指出，不久前世界衛生組織（WHO）仍將禽流感對人類的威脅性評估為「低」，但有鑑於柬埔寨病例，加上少數人類感染的例子都發生在幾週內，世衛不排除重新評估。世衛流行病準備與預防主任布里安德博士（Dr. Sylvie Briand）坦言，由於H5N1病毒在世界各地的鳥類中廣泛傳播，包括人類在內的哺乳動物病例報告不斷增加，全球H5N1情況令人擔憂。
英國為此已撲殺數百萬隻雞，衝擊了雞肉和雞蛋的供應。美國疾病控制與預防中心（CDC）則重申，普通公眾面臨的風險很低，但強烈建議人們不要接觸生病或死去的鳥類，因為這種病毒是致命的，一旦人體感染，致死率或可達56%。