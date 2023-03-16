精準聲帶注射療程　助演唱家找回美聲重返舞台

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高醫耳鼻喉部主任吳哲維表示，傳統的聲帶注射需要全身麻醉進行，因此需要住院而且有全身麻醉的風險，除此之外，手術會有產生疤痕的可能性，「精準聲帶注射」這項技術能以門診、局部麻醉的方式進行治療。
高醫耳鼻喉部醫師黃子晏說明，除了類固醇的局部聲帶注射治療外，還有其他材料如玻尿酸、自體脂肪、血小板生成素(PRP)、肉毒桿菌素(Botox)等，皆須經過醫師專業評估後，針對不同疾病進行施打，才能達到恢復「好嗓音」的效果。經過精準無疤的內視鏡注射治療之後，還要配合良好的飲食習慣及用聲方式，遵循語言治療師的衛教和運動，才能達到更好的聲音品質以及保持聲音的狀況。
高醫耳鼻喉部醫師曾馨儀強調，最常引起聲音沙啞的情況，不外乎以下幾種，一是每日都需要使用聲音的職業用聲者，即使聲帶發炎或有狀況仍無法停止，二是長期接觸刺激物質或錯誤使用喉嚨的人，像是接觸抽菸、喝酒、胃食道逆流等，三是聲帶萎縮的情形，如年紀老化、慢性發炎等；其他較少見的狀況如因開刀或其他醫療行為引起聲帶運動障礙及麻痺，抑或病毒感染引起之相關聲帶問題等。在日常生活中遇到了聲音改變，影響生活品質的情況其實也很常見，如果經過兩個星期的減少講話、聲音休養、多喝水、少吃刺激食物過後還是沒有改善，建議可至具音聲專科的耳鼻喉門診進行檢查諮詢。