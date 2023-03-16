寄住多年遭嫌「沒路用」　裝潢工怒推老闆娘入深溝不治

精準聲帶注射療程　助演唱家找回美聲重返舞台

▲高醫耳鼻喉部團隊精準聲帶注射療程，助演唱家找回美聲重返舞台。（圖／高醫提供）
▲高醫耳鼻喉部團隊精準聲帶注射療程，助演唱家找回美聲重返舞台。（圖／高醫提供）

記者陳美嘉／高雄報導

曾入圍金曲獎的阿卡貝拉演唱家潘絃融老師，在許多學校的音樂學系均有頻繁的課程與講座，卻因為聲音的改變，除了上課無法撐完整場外，演唱也力不從心。潘絃融今(16)日於高醫現身說法，他指出，「經過一陣子多場的演出後，聲音突然難以控制，經常會破音沙啞，高音也很難發出」，看已排好的密集計畫中還有幾場特別重要的演出，讓他倍感壓力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘老師經由友人介紹到高醫耳鼻喉部門診就診及諮詢，檢查後發現潘老師聲帶因長期過度使用已經長出了瘜肉，判斷已有一些時間，單憑休息很難消失。高醫耳鼻喉部團隊選擇精準類固醇聲帶注射治療方式，很快就安排時間在門診進行並配合語言治療，看著瘜肉漸漸消失，潘老師也逐漸恢復原有的聲音狀態，積極準備四月一日的演出。

高醫耳鼻喉部主任吳哲維表示，傳統的聲帶注射需要全身麻醉進行，因此需要住院而且有全身麻醉的風險，除此之外，手術會有產生疤痕的可能性，「精準聲帶注射」這項技術能以門診、局部麻醉的方式進行治療。

高醫耳鼻喉部醫師黃子晏說明，除了類固醇的局部聲帶注射治療外，還有其他材料如玻尿酸、自體脂肪、血小板生成素(PRP)、肉毒桿菌素(Botox)等，皆須經過醫師專業評估後，針對不同疾病進行施打，才能達到恢復「好嗓音」的效果。經過精準無疤的內視鏡注射治療之後，還要配合良好的飲食習慣及用聲方式，遵循語言治療師的衛教和運動，才能達到更好的聲音品質以及保持聲音的狀況。

高醫耳鼻喉部醫師曾馨儀強調，最常引起聲音沙啞的情況，不外乎以下幾種，一是每日都需要使用聲音的職業用聲者，即使聲帶發炎或有狀況仍無法停止，二是長期接觸刺激物質或錯誤使用喉嚨的人，像是接觸抽菸、喝酒、胃食道逆流等，三是聲帶萎縮的情形，如年紀老化、慢性發炎等；其他較少見的狀況如因開刀或其他醫療行為引起聲帶運動障礙及麻痺，抑或病毒感染引起之相關聲帶問題等。在日常生活中遇到了聲音改變，影響生活品質的情況其實也很常見，如果經過兩個星期的減少講話、聲音休養、多喝水、少吃刺激食物過後還是沒有改善，建議可至具音聲專科的耳鼻喉門診進行檢查諮詢。

藍寶石大歌廳再現！母親節群星登台復刻感動

少吃蛋顧健康？心臟科醫師：雞蛋吃太多恐增加心臟病風險

混種當代歌劇！《天中殺》衛武營世界首演

熱氣球來了！「西拉雅森活節」搭熱氣球聽音樂逛市集

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀