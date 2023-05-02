指揮中心解編後！新冠疫情緩升　本土再檢出「5例大角星」

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郭宏偉指出，上週新增檢出186例Omicron亞型變異株確定病例，其中118例本土個案分別為77例BA.2.75、31例XBB ，其中XBB.1.5佔11例、 XBB.1.16佔5例、6例BQ.1、3例BA.5、1例BF.7；另68例境外移入分別為58例XBB ，其中XBB.1.5佔25例、XBB.1.16佔21例、10例BA.2.75。
郭宏偉表示，近四週監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75（66%），其次為XBB（23%）及BQ.1（7%），須持續密切觀察，WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約75.1%，以XBB.1.5為多（45.4%），另XBB.1.16（4.3%）佔比緩升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間病毒株演變與流行。
郭宏偉說明，全國新冠疫情近三週呈略增趨勢，併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。
郭宏偉提到，隨嚴重特殊傳染性肺炎從第5類法定傳染病改降第4類，新冠疫苗也自5月1日起回歸常態化持續提供民眾接種，由各縣市安排合約醫療院所提供服務，比照常規、流感疫苗接種模式，合約醫療院所可向民眾收取掛號費用。
郭宏偉也呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，除新冠疫苗外，也請民眾持續配合其他傳染病疫苗接種作業，以獲得免疫保護力，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身及他人健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。