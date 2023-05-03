中一中「烯環鈉」爭議　學者籲教育部先推方案強調族群平等

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立委伍麗華表示，該事件不僅凸顯出學校平時在族群平等意識的教育不足，在事發第一時間學校只是請班級下架文宣、刪除IG帳號，沒有公開的說明和對此不當舉措的道歉。後續更未見學校、主管機關對案件的調查和究責，也因此許多學生更加明目張膽在社群網路加深歧視言論。
伍麗華指出，該校有原住民學生在園遊會事件之後，被同學強制拉到line群組嘲諷，退出後又被強邀加入戲弄霸凌。另有家長指出，有個跨校的群組，直接把他孩子的相片標註，然後說「醜男」，該生向家人表示，並不只他，其他原民同學也有類似的處境。呼籲行政機關應配合立法程序，共同推進《族群平等法》或《反歧視法》的立法。
立委范雲表示，現在教育現場沒有「族群歧視」申訴管道，相較性別歧視，在促進族群平等上仍有許多不足；台灣現行有關不同弱勢群體的保障，散落在不同法源，應有整體性的《反歧視法》立法。呼籲學校及教育部善用現有人權教育資源，與學生開啟對話、傳達平等價值，避免造成原漢學生更多衝突，也保護原民學生不受到更多傷害。
陳張培倫提到，在社會差異的議題上，台灣社會與校園對於性別平等議題的處理比較早及完整，因為有性平教育法的規定，在學校涉及性平事件都要通報，甚至在學生獎懲實施要點裡也會提到性騷擾、性霸凌，但族群平等教育推展速度較慢，即使108課綱有處理到族群平等議題，從國小到高中教科書都有談及認識與尊重原住民族、新住民，會教到歧視、偏見、種族中心主義等，課程面向完整，但實踐與生活落實卻出現落差。
陳張培倫說，學校裡的實踐，不只涉及課堂教學，更涉及生活輔導、課外活動，甚至校規、學生獎懲實施要點是否明訂不能族群歧視、霸凌等；中一中事件不僅顯現學生沒有族群平等意識，連教師都缺乏族群平等意識，沒有在第一時間討論時就提醒學生，顯現校園的防護網不太夠，但這跟性平意識一樣，都需要長期累積。
他認為，應培力教師相關意識，據了解，教育部國教署有針對中小學教師蒐集意見、擬定方案；另外，完整的《族群平等法》、《反歧視法》必須經過立院審議，過程冗長，建議教育部可以在法令出爐前，先推校園方案、提族群平等教育綱領，檢視學校教學、學務（生活輔導、課外活動）、輔導室等系統是否符合族群平等，還有校規、學生獎懲辦法、課外活動指導性原則可以強調族群平等，以提升對該議題的重視。
兒童福利聯盟發現許多霸凌事件源自偏見與歧視，而這些歧視與偏見可能起因於不自覺的「微歧視」（Microaggression）。兒盟研發處督導邱靖惠指出，微歧視指的是「在日常生活中針對某些特定族群，無意或無意識的歧視、侵犯及危害他人的種族歧視主義，可能是一般民眾所為，且他們認為自己所做的行為是對的。」
兒盟去年發布的台灣兒少微歧視現象與校園霸凌調查報告提到，近9成的兒少曾遇過班上的同學被嘲笑或是排擠，容易產生「微歧視」現象以「個性或脾氣」為主，佔近6成，另有1、2成是沒有辦法改變的特質，如外表、種族等。
邱靖惠說，中一中案凸顯學校課程雖有教導尊重、不歧視，卻沒有內化、落實到孩子內心，相關內容沒有跟生命經驗做結合，才會演變到集體霸凌、對原住民學生另眼相待；另外，學校看起來沒有在事發當下機會教育，而是直接要求將文宣下架，可能會讓學生有失落感，找代罪羔羊，因而二次傷害原住民學生，建議在前端進行教育預防，事發後的處理應先安撫學生情緒，再逐步帶領學生思考、溝通。