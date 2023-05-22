資展推出超夯AI夏令營 提前佈署未來數位領袖人才！
2023年夏令營夯什麼？資展「彩虹牧場」的AI營隊，家長都想一起學，紛紛來電詢問有沒有成人班？今年的確受到了不少AI產品技術翻新升級引爆一波波的話題，如：聊天機器人、chat GPT、AI繪圖等大行其道，眼尖的家長們亦注意到這個趨勢，日前來訪的美國顧問團拜會資安公司時也特別選擇AI的企業閉門密會，顯見AI已達到國際間國家安全戰略的新高度，新一波AI熱浪來襲已然更深入影響了我們的生活，學習使用AI工具與設計知識，成為當下數位時代重要的基本能力。
本報訊
從資策會教研所數位人才中心衍生的資展國際，擁有多年的AI、程式設計、創意課程的辦訓經驗與口碑，負責AI人工智慧創新應用與AIoT系列的課程總監劉翰卿表示：AI就是未來，青年朋友在一步步邁向前所未見的AI桃花源、美麗新世界前，必須得踩好競爭的起跑線，我們發現透過夏令營向下紮根及早灌溉幼苗及培養種子，提前佈署未來的數位領袖人才，養成具有國際競爭力的青年非常重要。
協助規劃夏令營的 陳其元技術總監介紹：繼去年甚受小朋友歡迎的《學會建構元宇宙-Minecraft創造力夏令營》將繼續推出提供舊雨新知外，今年iSpan暑期青少年科學領袖營與彩虹牧場將進一步推出AI相關高詢問度的《AI專題實作體驗營》、掌握AI繪圖創作的《創意數位繪圖夏令營》、積木程式的《Scratch 遊戲創造營》與打穩程式基礎的《新手入門從C開始》，創意營隊則提供培養大專校院越來越看重媒體能力的《小小網紅影音能力養成營》、與青少的《用手機創作Youtuber影片與後製技巧》。
資展表示一直以來，i Span 暑期青少年科學領袖營，持續透過「啟發（Inspire）、引導（Guide）、合作（Cooperate）、分享（Share）」創意教學模式進行授課，融合「創新課程」與「前瞻科技」「應用藝術」「生活管理」並重，達成教育永續、人才培育之願景，夏令營也同時期望再次帶給所有家長與青少年朋友一個加入收穫滿滿、流行有趣的彩虹牧場，度過燦爛夏天的美麗願景。
彩虹牧場營隊介紹