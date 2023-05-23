新冠疫情升溫！長者打疫苗有獎品　醫院口罩令持續延長

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郭宏偉說明，上週新增檢出196例Omicron亞型變異株確定病例。其中129例本土個案分別為72例XBB，其中XBB.1.5佔28例、XBB.1.16佔16例、53例BA.2.75、3例BQ.1、1例BA.5；另67例境外移入分別為61例XBB，其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔26例、5例BA.2.75、1例BQ.1。
根據近四週監測總計，XBB成為本土主流病毒株，其次為BA.2.75及BQ.1，XBB佔比已超過BA.2.75且持續上升，目前兩者共同流行，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約87.9%，以XBB.1.5為多，另XBB.1.9.1、XBB.1.16及XBB.2.3佔比上升。
疾管署發言人曾淑慧宣布，因應國內近期新冠疫情上升，併發症中65歲以上長者占75%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗。截至今年4月30日，65歲以上長者接種涵蓋率第1劑為86.8%、第2劑為84.1%、第1次追加劑為77.8%，未完成接種者近3成。
為加強鼓勵長者儘速接種，各地方政府將自今年明（24）日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑新冠疫苗的65歲以上長者500元(含)以下衛教品。
曾淑慧也提到，5月31日起醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構持續列為應佩戴口罩場所，並維持裁罰規定，除飲食、拍照、不適合或無法戴口罩的檢查、治療或活動可不戴口罩，至於何時可改為建議戴口罩會再視疫情狀況修正；其他長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構及救護車，則改列為建議佩戴口罩。
曾淑慧提醒，若有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時、搭乘公共運輸交通工具及特定運具如復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車時以外；調整「搭乘救護車時」及「出入長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構等高感染風險場所時」也為建議戴口罩。
另曾淑慧說明，同時考量近期機構住民篩檢陽性率於1.4%至1.6%間，且住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，故延長一般護理之家及老人福利機構定期執行新冠公費快篩之措施：服務對象仍維持快篩頻率為每週一次，至今年6月30日止。
服務對象有症狀時也應進行快篩，檢驗出陽性需即時接受口服抗病毒藥物治療之個案，應立即請專責醫療院所診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療；工作人員有症狀時進行快篩；另機構認為有必要時也得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。公費試劑將陸續寄出提供上述機構使用。
疾管署強調，防疫回歸常態後，仍將持續運用確診通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數、變異株監測等多元指標掌握疫情變化。也提醒民眾應持續配合戴口罩規定及建議，落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。