台大生怒喊校長出來面對！籲提出反歧視校園作法

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台大原住民學生反歧視行動小組成員Lahok Ciwko分享，自己從小因為原住民升學優待措施的緣故，備受歧視，國三教師把他的考試成績寫在黑板上要全班計算加分後的成績、同學羨慕帶點嫉妒的口吻說，「真好，你不用努力就可以上建中」，甚至上高中時，被說是「加分狗」、「生番」。但加分政策在20年前，就改以外加名額的方式錄取原住民學生，也就是說，從頭到尾原住民的升學方式是以加分與外加名額的方式實施，他無法理解其他學生為何會有相對剝奪感，又為什麼認為自己可以將情緒以言語、行為等方式加諸在原住民學生身上？
台大原住民學生反歧視行動小組呼籲校方，對於此次爭議的政策制度進行澄清，向社會大眾說明加分制度與外加名額對原住民學生的汙名影響，避免將原住民學生處境一般化處理，還原歷史脈絡，才能促進族群真平等。建議台大成立族群平等委員會，提供原住民學生權利救濟的管道；推動族群課程，積極實現教育部全民原教理念，讓校園能理解、認識與尊重不同族群；增設針對原住民族群體歧視的獎懲辦法；現行學生獎懲辦法僅規範對於個人的毀謗與侮辱，無法處理原住民歧視涉及的集體概念。
台大原住民學生反歧視行動小組建議台大應增聘學生心理輔導中心、原住民族學生資源中心全職輔導人力並辦理文化相關在職培訓，以提升多元文化敏感度與知能，符合「創傷知情」照顧之原則；台大應於校園重大場合、會議、網站等宣誓「向原住民族致意」；並落實全民原教，積極針對校內教職員生安排原住民族相關課程，以提升校園對原住民族的文化敏感度。
台大學生會日前發表道歉聲明，承認行政疏失，並承諾會提出檢討報告，會長孫語謙今天也到場，以會長身分再次「說對不起」，並提及大部分台大生擁有比一般學生更多的社會、文化、經濟資本，卻還有很大一部分的學生缺乏對自身優勢的自省，以及對於差異者的關懷，學生會將在接下來任期裡，努力嘗試做出傷害修復與關係重建。學生對於原住民同學的不理解，乃至於對於升學保障制度惡意攻擊，仍要回到學校、政府一同負責，審視現今教育現場，為何學生會以成績來計算一個人的價值，以競爭關係、資格論方式，看待理應共享資源、相互學習的夥伴。
孫語謙說，面對校園內族群、宗教、性別種種歧視，學生會努力創造多方交流對話，希望學校可以一同解決問題，不只學生要了解，教師也要理解多元、平等，師生要一起努力在生活中實踐多元價值，學生會支持反歧視小組訴求，希望學校推動全民原教、讓受傷原民生有求救申訴管道。
後續台大學務長朱士維出面接受由歧視小組撰寫的學生意見書，但有學生抗議學校矮化議題，校園歧視爭議不只是學生事務，應是全校共同要面對解決的問題，怒喊「校長出來面對！」但校長陳文章始終未現身回應。
朱士維表示，校方不是站在學生的對立面，所有歧視的根源是不了解、不認識，合理的溝通才是關鍵。台大有意願成立族群平等委員會，但第一步會先以工作小組形式，邀請師生參與，釐清事情脈絡、處理，促進相關委員會的成立；台大在原住民資源中心裡，特別商請台大社工系教師擔任原民中心主任，裡面的職員也具有原民身份，學校輔導人員也有聘請原民，都是為了不同族群間有更好溝通，學校輔導系統具有成效。希望學生與學校一起推進原民權益，消除歧視要靠不斷溝通、一起討論。
朱士維說，關於其他訴求，也會在工作小組中討論落實機制，如把原民加分制度脈絡說明清楚，已經跟學生談過，會邀請學生一起撰寫脈絡說明，由校方公布在全校性平台，讓大家都能看到。