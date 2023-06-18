內幕／全力備戰明天台大演講 侯友宜「沙盤推演」避失分風險
國民黨2024總統參選人侯友宜陷選情危機，除至今仍未順利整合鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜，加上侯日前赴政大演講，與學生互動問答，外界給予反應不佳，接連引發基層焦慮聲浪。而侯明天將赴台大演講，也被外界視為是否能「扳回顏面」的重要一局。有黨內人士透露，侯陣營相當重視此次演講，不僅事先採「沙盤推演」就當天情形進行模擬，預計就兩岸、青年、外交等國政議題進行意見討論，卯足全力備戰，避免再度失分。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜6月8日前往政治大學進行「政治進入校園PLUS」座談會，進場時遇到大批學生在場外聚集，高舉「畫猴爛」、「選舉行程狂拉票，孩子中毒不重要」等標牌抗議；演講進入提問環節後，侯友宜除被批評面對提問「問A答B」，相關片段更經對手陣營剪接後不斷發酵，一言一行遭到放大解讀，儼然陷入失分危機。
黨內人士不諱言說，端看侯友宜在政大演講表現，「距離及格還有一段距離」；雖侯友宜在有限時間內，已盡量完整闡述國政議題，但為人所詬病講話無趣問題還是存在，看點略顯不足。他認為，學生問答環節屬「快節奏」攻防，侯的即時反應與危機處理能力，仍然有很大提升空間。
經在政大演講表現普遍不受肯定，侯友宜預計在6月19日再前往台大演講，黨內人士將該活動視為扳回一城關鍵，更促侯團隊上緊發條積極準備。據悉，為避免再引發爭議，侯此次演講將闡述兩岸、外交、居住與經濟等議題，沙盤推演學生可能發問的問題「進行直球對決」，另就若遇學生當面抗議，進行內部廣泛交流與應對方式。
面臨選情緊繃時刻，黨內屢傳出換侯聲浪。侯友宜6月17日罕見未安排公開競選行程，據傳當天侯正全力準備演講，甚至還找來國民黨立委陳以信備戰「一對一演練」。據主辦單位規劃，活動首先由候選人發表20至30分鐘演講，於後開放1小時進行與學生問答環節。