學生最常濫用K他命、大麻　學者：戒毒策略師法冰島模式

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楊士隆表示，目前娛樂性大麻合法化的國家包括加拿大、格魯吉亞、馬耳他、墨西哥、南非和烏拉圭，以及美國的18個州、2個地區和哥倫比亞特區等。他認為，「以毒品合法化，解除毒害威脅，將是一個歷史性的錯誤」，大麻除罪化與否仍有待後續觀察美國各州、加拿大等地實施的結果，再行進行嚴謹的政策評估，並配合台灣社會的發展以擬定較為周延的立法，減少倉促開放所帶來的風險。
教育部學特司科長張惠雯指出，近年學生藥物濫用品項前5順位為K他命、大麻、混合型、安非他命、彩虹菸；近年大麻受國外部份國家開放，以及公眾人物錯誤示範影響，網路討論大麻合法化聲浪不斷，但大麻中所含四氫大麻酚對身心危害不容置喙，教育部透過教育宣導、清查篩檢、環境預防、青年韶光計畫（建置藥物濫用遠距諮商輔導中心、提供個案免費諮商服務）等，予以防制，未來將強化多媒體影音宣導、加強學生對於各種毒品危害性認知與拒絕技巧、與警方合作強化環境預防，降低毒品可近性。
對於大麻的危害，楊士隆表示，大麻的危害包括對記憶力及工作記憶造成損害、具有一定的程度之成癮及濫用危害性、大麻成癮性對於使用大麻後的暴力行為具有顯著影響、大麻可能作為硬性毒品使用的跳板等等。
台灣藥物濫用防治學會副理事長賴擁連指出，青少年若濫用大麻恐對發育中的大腦、認知處理效率等造成永久性傷害，且帶來的負面影響比喝酒還要大；使用大麻的年紀越輕，症狀越嚴重，會產生不同程度依賴、失眠、食慾改變、情緒起伏等症狀，且未來濫用酒精和其他藥物的機率也較高。
賴擁連說，當前校園毒品販售手法包括網路販售、特定場所吸引青少年幫忙載貨販售、同儕銷售、特種行業場所販售等。當前校園毒品查緝困境包括，毒販販毒走向分工、斷點，無法追溯上源；藥頭使用新科技的社群媒體、遊戲平台與中離生擔任外送員，進行交易，情資難以取得；績效與獎金制度，導致實務上發生以案養案、抓小破案及遊走法律邊緣執法等。
賴擁連建議藥物濫用宣導多元化，菸酒與拒毒宣傳應同等重要；預防宣導除青少年，也要納入父母親；儘速通過科技偵查法草案強化毒品管控力道。
在戒毒策略，應精進少年施用毒品的處遇模式，賴擁連建議師法冰島模式，政府主動提供健康的刺激活動，如音樂、跳舞、畫畫、武術等，課後提供多元活動，經濟狀況不允許的家庭，政府會提供補助；規定未成年不得購買煙草、酒精飲料，與煙草、酒有關的廣告也遭到禁止，且孩童有宵禁令；要求家長花更多時間，認真地陪伴孩子等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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