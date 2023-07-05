賴清德投書《華爾街日報》　黨內人士分析背後2意義

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對此有熟稔外交的黨內人士表示，2024總統大選深受國際矚目，特別在5月G7峰會後，國際社會對於台海必須維持安全穩定現狀，反對任何單邊主義行徑，已成為全球共識。賴清德投書正是台灣呼應國際社會的期待。
該人士指出，近日在野黨參選人在全球「去風險」主流中，出現「重啟服貿」的奇怪倡議，此外在政治上出現接受北京政治前提「九二共識」的主張，引發台灣人民的疑懼，也升高台海不確定的風險，此刻執政黨總統參選人透過「四個支柱」來確保現狀的穩定，形同是台灣對應國際社會期待的「再保證」。
該人士指出，投書另一項意涵為展現台灣與國際對話、合作的能力與決心，過去8年台灣除了在經濟上，從過去一中市場的依賴者，站穩重新構造中全球供應體系的關鍵角色，要成為這樣的台灣的領導者，能與國際對話、合作，並且帶領國家持續在世界上不可或缺，就成為台灣總統的必備條件。
該人士說明，賴清德提出四個支柱，堅定與國際合作態度的執政黨，賴清德顯然是幾位參選人當中唯一做好準備的。三者之間，只有賴清德對維護國家安全有規劃，不是把和平當成口號。賴清德4年跟總統蔡英文的共同努力，奠定了未來在國安、外交及國際經濟上將發展的方向，當選也將持續讓台灣與世界接軌，將台灣納入世界民主陣線。
該人士表示，賴清德向國際傳達清楚訊息，《華爾街日報》是美國發行量最大報紙，大約是第二名紐約時報2倍，也適影響力最大的媒體之一。包括拜登總統（任內三度）、前總統川普、印度總理莫迪、日本時任首相安倍晉三、菅義偉也都有投稿。文章在如此重要的報社獲登，不但代表國際社會對他的重視，更認為他的訊息值得參考，賴清德呼應國際期待跟關注，也是唯一有能力提出跟做到的參選人。