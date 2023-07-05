核能討論度高居不下！賴侯柯3方能源議題聲量出爐 他好感度最低
2024總統大選三腳督，各陣營陸續拋出政策構想，爭取選民認同，其中能源政策不僅是2024年總統大選重要議題之一，更是重大國安議題，根據QuickseeK快析輿情監測資料，今年5、6月以來，侯友宜在能源議題的好感度最低僅0.17、負面聲量高達1.2萬，柯文哲好感度0.19屬於中段班、負面聲量約4800多則，賴清德的好感度0.24最高，但是因總聲量高，負面聲量達到9300多則。
記者林莞茜／綜合報導
過去極力主張反核的民進黨執政後訂下「2025非核家園」目標，然而其「2025年能源配比達到綠電20％、燃煤30％、燃氣50％」承諾，備受外界質疑，尤其過去7年經歷多次大停電，加上核三廠一、二號機將在明年7月及後年5月功成身退，再生能源發展卻遠不如預期，20％的目標去年已確定跳票；另外，面對台灣未來發電一半要靠天然氣，政府積極規劃台中中佳發電廠、台南九崴南科天然氣發電廠，都引發社會高度關注。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年5、6月以來，藍綠白總統參選人在這兩個月期間的網路輿情聲量表現，進一步分析在能源相關議題中，賴清德、侯友宜、柯文哲的負面聲量與好感度，結果顯示，侯友宜在能源議題的好感度最低僅0.17、負面聲量高達1.2萬，柯文哲好感度0.19屬於中段班、負面聲量約4800多則，賴清德的好感度0.24最高，但是因總聲量高，負面聲量達到9300多則。
主要影響輿情變化的原因在於，今年5月當時競逐國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘提議在高雄半屏山設置小型核能發電站，解決缺電問題，當時侯友宜指出「核安與核廢料要做好處理，才能考慮要不要有核電」的說法；不過5月底獲得提名後，侯友宜登高一呼指「核能就是我的選項」，除了被反核方質疑為了選舉而亂開政治支票，擁核方也質疑侯友宜過去並未表態支持核電，可說是兩面不討好。而賴清德的負面聲量則是來自於，他在5月底前往台大演講，脫口拋出「核能緊急使用」的話題，被媒體解讀為非核家園政策轉彎，而後府院齊聲緊急澄清，強調民進黨政府非核家園的理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能的發展，引發輿論關注，再加上6月初台灣美國商會發布「台灣白皮書」，內容提及我國能源轉型進度「遠遠落後」，影響產業發展與衝擊國家安全，不少在野黨人士也援引此例批評民進黨政府的能源轉型政策。
此外，透過分析今年以來台灣各個種類的能源（發電方式）的網路聲量表現與聲量佔比，數據分析結果顯示，關於核能的討論度高居不下，佔比將近4分之1（66％），顯示核能議題長期佔據公共討論焦點，而民進黨政府近年力推的再生能源關注度也頗高，例如關於光電的討論度佔比14％，其餘再生能源約佔比8％。令人意外的是，在關於火力發電的討論中，有關燃氣發電的討論度佔比4％，討論熱度高於燃煤、燃油等議題，顯然燃煤被大眾視若敝屣，而比再生能源穩定度更高的燃氣發電，在今年的討論度有逐漸增加的趨勢。
能源政策可說是總統選戰的必考題，近年能源發展與轉型成為國際交流時的重要關鍵字，除了自古以來各黨針鋒相對的核能政策，民意對於終結核電、擁抱核能的看法也相當分歧。從網路數據資料觀察，民眾對於再生能源相關議題關注度相當高，討論聲量佔比高居第二，其中的焦點是再生能源是否會導致台灣的供電一直處在不穩定的狀態，且民進黨政府的2025非核家園政策成效亦備受大眾質疑。有趣的是，民意除了關注核能與再生能源，對於燃氣發電的討論熱度不低，或許會成為主流民意的新選項，例如民進黨政府推動「減煤、增氣、展綠、非核」的能源政策，逐漸增加天然氣供電佔比，目前也在興建台中中佳發電廠、台南九崴南科天然氣發電廠等建設。不可否認的是，燃氣將會成為過渡性能源的重要選項，或許各黨總統參選人們也可以就此議題多加著墨。