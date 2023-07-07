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聯合國秘書長譴責以色列襲擊哲寧難民營　專家批可能已涉戰爭罪

▲聯合國秘書長古特瑞斯譴責以色列突襲哲寧難民營的行為，認為以色列過度使用武力。圖為軍事行動結束後，哲寧當地居民替死去的巴勒斯坦人舉辦喪禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國秘書長古特瑞斯譴責以色列突襲哲寧難民營的行為，認為以色列過度使用武力。圖為軍事行動結束後，哲寧當地居民替死去的巴勒斯坦人舉辦喪禮。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

以色列軍方在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）命令下，3日對哲寧（Jenin）難民營發動突襲，軍事行動持續了2天，造成12名巴勒斯坦人及1名以色列士兵死亡，100多位平民受傷以及數千人被迫逃離家園。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責以色列的行為，認為過度使用武力，強調以色列有責任保護巴勒斯坦的平民免受暴力侵害。

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以色列軍方聲稱對哲寧難民營突襲，是為了打擊藏匿在其中的武裝分子。這次軍事行動是20多年來，以色列在約旦河西岸展開的最大規模軍事行動，出動了近千名士兵與武裝直升機和無人機，由於哲寧難民營是許多貧困平民棲身之地，這次攻擊行動引發了廣泛的爭議與譴責。

綜合外媒報導，聯合國秘書長古特瑞斯週四表示，以色列在哲寧難民營的軍事行動，造成100多名平民受傷，數千人被迫逃離家園，當地的學校和醫院都遭到破壞，水電供給也被中斷，且以色列軍隊還阻止人道救援人員進入，阻止傷者接受醫療護理。古特瑞斯強調，以色列的行動對平民造成重大影響，是西岸多年來最嚴重的暴力事件，而以色列本應負起責任，保護巴勒斯坦的平民免受暴力侵害。

古特瑞斯呼籲以色列遵守國際法，抓捕武裝分子不等於可以對難民營動用空襲等級的武力，古特瑞斯表示，理解以色列對國家安全的擔憂，但是升級暴力衝突不是解決問題之道。

不僅古特瑞斯發聲譴責，有三位聯合國的獨立人權專家表示，以色列在傑寧的軍事行動「嚴重違反了國際法，可能已涉及戰爭罪」。而古特瑞斯被問到是否認為以色列對哲寧的攻擊構成戰爭罪時，迴避了問題，僅重申他譴責一切針對平民的暴力行為。

以色列在結束軍事行動時，宣稱已成功大幅削弱了武裝分子的實力，形容行動獲得勝利。但是在哲寧當地，居民替死亡的巴勒斯坦人舉行喪禮時，也宣稱城市獲得了勝利，因為以色列士兵已經撤軍。這場雙方都宣稱勝利的暴力衝突，最終很可能根本沒人勝利，只是加深了以巴之間的仇恨與矛盾。

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