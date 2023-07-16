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國際旅遊復甦！乘客「機上暴走」事件倍增　美一年開罰840萬美元

▲國際航空運輸協會（IATA）預測今年國際航空旅客將爆增至43.5億人，但旅客失序事件也不斷上演。圖為葉門沙那機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際航空運輸協會（IATA）預測今年國際航空旅客將爆增至43.5億人，但旅客失序事件也不斷上演。圖為葉門沙那機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

航空業自疫情趨緩，各國海外旅遊復甦後持續面臨超時工作又未加薪的壓力。不僅如此，根據外媒報導，航空公司們還發現近期「旅客失控」事件不斷上演，包含乘客酒醉喧嘩、粗魯對待空服員或甚至大打出手的畫面在社群媒體上經常被瘋傳，而數據統計更證實了這類案例正在持續攀升。

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根據《法新社》報導，隨著疫情持續復甦，航空業者也努力擺脫新冠疫情爆發帶來的影響。國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅客將暴增28.3%，預估載客量將來到43.5億人次，尤其亞太航空業者可望受惠於需求急遽復甦，但旅客失序的事件也隨著提升。

根據該協會數據統計，在2021年每835個航班只有1個乘客失序事件，到了2022年，每568個航班就有1個失序事件。該協會指出，儘管多數航班取消佩戴口罩的規定後，失序事件最初有所降低，但在2022年開始類似的違規事件頻率又開始攀升，到了年底時比起2021年增加約37%。

報導指出，常見的乘客失序事件包含乘客不願遵守行李限制和擺放指示、拒絕繫安全帶、在機艙或廁所內抽菸或抽電子菸與在機上喝自己帶來的酒等等。另外人身攻擊暴力事件雖然仍是少數，但比起前一年仍增加了61%。

該協會指出疫情流行期間「戴口罩」的政治化爭議是許多爭執的原因，從2017年至2021年，美國的暴力事件增加了10倍。美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）數據更顯示，光是在今年上半年，相關事件發生率幾乎是疫情前的兩倍，歐洲航空安全署（European Aviation Safety Agency）則說，疫情高峰結束後事件發生頻率雖然有所下降，但問題的嚴重性卻大大增加。

美國聯邦航空總署也提到，去年美國航空公司們對於這些不守規矩的乘客採取「零容忍」政策，光是一年內就對乘客們處以840萬美元罰款，部分乘客甚至得面臨刑事起訴。

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