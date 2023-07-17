特企／三師專業把關！幸福驗屋助買方堅守居住品質

一般而言驗屋公司會對新成屋進行徹底的外部和內部檢查，使用先進的工具和設備，例如用內視鏡檢查排水管道是否淤積堵塞、用紅外線熱像儀檢查是否有潮濕滲漏水的疑慮等。並將檢驗的結果及缺失詳細紀錄，除了提供給建商及營造做為修繕的參考之外，也能讓屋主更全面的瞭解房屋的屋況。
驗屋結束後，建商會依照當初的買賣合約內容對房屋檢驗的缺失進行修繕，通常越快將驗屋報告提供給建商，就可以越快獲得安排修繕，這也是在選擇驗屋公司時常被忽略的評估項目。幸福驗屋是市面上少數能於24小時內提供完整驗屋報告的驗屋公司之一，讓客戶及時掌握房屋的狀況，也能提早讓建商安排缺失修繕，如此一來除了能加速交屋的作業流程，更能進一步降低屋主的時間成本。
甫於今年開業的幸福驗屋，是這個領域最專業的驗屋公司之一。幸福驗屋擁有一支經驗豐富的專業團隊，驗屋工程師都擁有超過十年的驗屋及地產相關經驗，除此之外更有包括律師、建築師和電機技師在內的強大顧問團隊，萬一遇到較棘手的問題時，可以提供客戶更全面的諮詢與幫助。
幸福驗屋標榜不與建商合作的三大保證，以確保獨立性和客觀性。作為一家真正與消費者站在一起的驗屋公司，最重要的工作是站在消費者的立場替其權益把關。但於此同時，驗屋公司有時無可避免的需要兼任屋主與建商之間溝通的橋樑。幸福驗屋業務處長林柏安表示：「驗屋公司在維護屋主應有權益的同時，也應避免造成屋主和建商之間的對立與矛盾。」
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