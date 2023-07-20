國教署增設學餐科　陳建仁：落實營養師訓練、結合推動食農教育

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁也提到，《食農教育法》立法已滿1年，政府正積極推動相關工作，委員們在多次食安會報中，對食農教育提出關切及建議，足見各界對此議題相當重視。此外關於「學校午餐科之相關業務及目標」報告，為確保國中小學童食材來源明確、優質及安全，提高國產食材自給率，政府自2016起推動學校午餐採用三章1Q食材，並推廣在地食農教育文化，受惠人數已達約178萬人，今年1月至5月全國章Q食材覆蓋率更高達97.99%以上。
陳建仁說，學校午餐業務涉及各方專業，需透過跨部會及地方政府密切合作，並藉由增設學校午餐科，強化學校午餐管理。另對於營養師等專業人員的知能訓練，以及結合推動食農及飲食教育等部分，請教育部務必落實執行短、中、長期目標，並建構更健全的組織及行政管理體系，同時亦須加強與農委會、衛福部等跨部會合作，使人力、物力、財力等資源能適時、適切規劃，充分發揮其效能，也請教育部參酌與會委員意見，列入學校午餐科規劃參考，持續推動相關政策。
針對農委會與教育部「食農教育推動執行現況」報告，陳建仁表示，近年來全球受氣候變遷、俄烏戰爭等因素影響，導致糧食供應不穩定，而食農教育的推動，讓國人不僅能認同在地農產，更能養成珍惜食物、減少浪費的習慣，確實很重要，請農委會及教育部落實《食農教育法》各項工作，整合營養食材、淨零碳排等資訊，融入課程之中，相信對於未來食農教育推動將有極大助益。