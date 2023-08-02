前鎮漁港大改造！蛻變為世界一流遠洋漁船船隊安身立命

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，前鎮漁港周遭水產品冷凍加工廠林立，從漁撈到加工產銷一條龍，成千上萬的漁業從業人以此維生，生產出的水產品除供給全台灣外，並外銷至日、韓、中國大陸、東南亞、美國、加拿大與歐盟等國家。
張漢雄說，前鎮漁港是屬於中央行政院農業部主管的第一類漁港，委託高雄市政府代管，是全台灣停泊漁船噸級最大、漁獲產值將近300億元的遠洋漁港，從57年啟用迄今已超過50年，碼頭設施老舊、水深無法滿足大型漁船需求，卸魚作業與批發市場重疊，周邊廢水排入港池等問題，顯然已經跟不上時代的進步。
為使前鎮漁港符合未來發展需要，並依行政院前院長蘇貞昌於108年10月視察該港指示，前鎮漁港應有全盤更新計畫，乃由行政院農業部前身-農業委員會啟動專案建設，並報經行政院核定投入81億元經費，對前鎮漁港全方位升級，打造國際級遠洋漁港及現代化魚市場、導入新建的下水道系統，並提供外籍船員舒適的休憩處所等，以凸顯前鎮漁港對台灣經濟發展的貢獻與國際競爭力。
張漢雄指出，前鎮漁港港內魚市場卸魚碼頭與加油碼頭必須定期清疏及整建，才能滿足吃水深達-7.5公尺的3000噸級遠洋漁船停靠作業，先前高雄市政府海洋局為此向漁業署提報3600萬元經費代辦疏濬工程，此項屬定期性漁港基本設施維護工作與前鎮漁港整體改造計畫的性質截然不同，不能混為一談，況且漁民遠渡重洋，辛苦漁撈作業，為國人提供優質動物性蛋白質，中央、地方一定要攜手合作，不分藍綠全面性來推動建設，讓前鎮漁港成為世界一流的漁港，要將世界一流的遠洋船隊根留台灣，繼續支持台灣下一個50年的漁業發展。