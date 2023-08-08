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父親節型男爸理財之道曝光！最愛投資這些　沒時間可善用AI工具

▲父親節到來，型男及勞苦功高的爸爸們理財需求為何？有銀行調查發現，現代男性理財主要有3大目的，並偏好3種投資商品。（示意圖／取自unsplash）
▲父親節到來，型男及勞苦功高的爸爸們理財需求為何？有銀行調查發現，現代男性理財主要有3大目的，並偏好3種投資商品。（示意圖／取自unsplash）

記者顏真真／台北報導

一年一度父親節到來，型男及勞苦功高的爸爸們理財需求為何？國內銀行公布「2023男性理財趨勢調查」，結果顯示現代男性重視的3大理財目的分別為財富累積（78%）、退休規劃（56%）及添購房屋、汽車等資產的目標準備（49%）。對於上有老、下有小的三明治爸爸族群，疲於職場與家庭間，加上伴隨高齡化等市場因素影響理財動力，銀行提醒需釐清人生階段理財策略，善用AI智能理財工具，替自己加碼，成為家人穩固的靠山。

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中信銀行「2023男性理財趨勢調查」有效樣本為584份，調查結果顯示，男性的3大理財目的中，當家中最小的小孩為國小到高中時，有67%的受訪者關心退休的規劃及需求，至於買車、買房等目標準備，多以30歲以下之男性為理財目的首選，可見不同世代的理財規劃差異。

針對不同世代男性的理財重點，中信銀行建議可透過「全方位家庭理財健診」檢視目標。以30歲青壯世代為例，應藉由理財健診找出理財缺口，才可有效率地累積財富；40歲的三明治世代男性多半關注下一代教育資金需求，則可使用理財健診調整配置比重；關心退休生活的50世代族群，中信銀行建議透過理財健診審視退休金準備進度，提早布局退休生活。

在進一步觀察退休規劃需求就發現，約8成受訪者對於「退休金準備是否足夠」（81%）感到擔憂，其次是「安養照護」（50%），50世代受訪者擔憂安養照護的比例更高達64%，且伴隨高通膨、高齡化、少子化的社會型態，獨居老人情況漸增，中信銀也提醒使用保單健診詳細檢視醫療、照顧保障是否足夠，儘早準備可能產生的醫療費用。另一方面，民眾亦可考慮預簽安養信託或退休安養信託，達到資產專款專用及保全效果。

此外，銀行這次調查發現，現代型男對於投資商品上的偏好，仍以股票（76%）、台幣存款（66%）與基金及ETF（56%）為3大首選，但由於「時間太零碎，無法好好研究了解」（38%）及「不熟悉市場趨勢，無法掌握進退場時機」（36%）等兩大因素影響，現代型男更需要善用智慧理財工具，中信銀行建議可運用人工智慧（ AI）機器人投資平台，定期定額投入，分散風險與投入成本，更隨時有AI智能協助檢視客戶持有部位，客戶能自行判斷是否調整資產配置，即時掌握投資脈動。

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