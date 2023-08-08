父親節型男爸理財之道曝光！最愛投資這些　沒時間可善用AI工具

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針對不同世代男性的理財重點，中信銀行建議可透過「全方位家庭理財健診」檢視目標。以30歲青壯世代為例，應藉由理財健診找出理財缺口，才可有效率地累積財富；40歲的三明治世代男性多半關注下一代教育資金需求，則可使用理財健診調整配置比重；關心退休生活的50世代族群，中信銀行建議透過理財健診審視退休金準備進度，提早布局退休生活。
在進一步觀察退休規劃需求就發現，約8成受訪者對於「退休金準備是否足夠」（81%）感到擔憂，其次是「安養照護」（50%），50世代受訪者擔憂安養照護的比例更高達64%，且伴隨高通膨、高齡化、少子化的社會型態，獨居老人情況漸增，中信銀也提醒使用保單健診詳細檢視醫療、照顧保障是否足夠，儘早準備可能產生的醫療費用。另一方面，民眾亦可考慮預簽安養信託或退休安養信託，達到資產專款專用及保全效果。
此外，銀行這次調查發現，現代型男對於投資商品上的偏好，仍以股票（76%）、台幣存款（66%）與基金及ETF（56%）為3大首選，但由於「時間太零碎，無法好好研究了解」（38%）及「不熟悉市場趨勢，無法掌握進退場時機」（36%）等兩大因素影響，現代型男更需要善用智慧理財工具，中信銀行建議可運用人工智慧（ AI）機器人投資平台，定期定額投入，分散風險與投入成本，更隨時有AI智能協助檢視客戶持有部位，客戶能自行判斷是否調整資產配置，即時掌握投資脈動。