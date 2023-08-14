掌鏡王淨「男友視角」放閃照！曹佑寧不藏私：拍出有價值的瞬間
曹佑寧在客家電視新戲《星空下的黑潮島嶼》飾演攝影師，今（14）日出席卡司發布會，被問到私下為女友王淨掌鏡過許多完美寫真，對方如何評價自己的攝影技術？曹佑寧沒有正面回應，笑說：「拍照就是一個感覺，你要把有價值的瞬間拍出來，那會覺得很好看，也會很喜歡。」在戲裡，他和王識賢、黃河、吳念軒和夏騰宏組成「五虎將」，除了苦練客語，也為了角色職業勤做訓練。
記者羅凌筠/台北報導
《星空下的黑潮島嶼》斥資1億，描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術，為了無生趣的火燒島帶來希望，曹佑寧分享：「第1次用客語演出，對我來說很有挑戰，但也感到很興奮，而且這角色需要學習攝影或是繪畫等技能！很有挑戰性，希望能夠透過這角色可以讓觀眾看到我更多不一樣的面向。」
吳念軒就說：「會接演的原因主要是劇裡有很多新的挑戰，感覺很有難度，但我想要試試看，想要挑戰成功，另外還要講客語，也是之前沒有嘗試過的，而且這個角色是個很會做菜的農夫，這個設定也很吸引我，我還特別去學了烹飪，目標是可以考到廚師丙級證照。」
夏騰宏也分享：「很欣賞角色反抗體制的勇氣，學會和自己的恐懼相處以及用和諧的方式堅持理念，想用角色的立場去實際感受身處在當年的環境下是多麼的不容易，加上這次有許多不同以往的挑戰，對演員而言是好玩也具挑戰性的。」
黃河笑說：「因為角色是個高材生，終於可以展現出正常人的面向給觀眾，在開拍前學習外語、小提琴、醫學、歷史等，讓我覺得自己好像真的是個高材生。」黃河也補充說：「接下這角色主要還是被豐富完整的故事與明確有脈絡的人物設定所吸引，另外也有許多技術面的學習，希望在過程中能夠更體會出角色的感受，更靠近角色。」
王識賢挑戰內科醫生的角色，他說：「我在劇中角色，心情的轉折與態度轉變是很大的，從年輕的時候為了夢想，不怕衝撞勇於表達，到後來因為環境等因素，在心境上必須改變自己的態度，那樣的轉變和壓抑，對我來說很有挑戰。」