八里愛心教養院陶藝社參訪鶯歌陶博館 比手畫腳超開心
為了體驗學習內容與到戶外參觀，在八里扶輪社友經費贊助下，新北市立八里愛心教養院陶藝社團15名院生，今（18）日到鶯歌陶瓷博物館體驗小旅行活動，雖然院生有重度及極重度身心障礙，但看到陶藝作品時都非常的激動，儘管口語無法完全表達，但興奮心情全寫在臉上，還能為扶輪社友比手畫腳，讓現場陪同者也激動萬分。
記者吳嘉億／新北報導
八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，社區小旅行活動迄今已完成了10場次的艱鉅任務，特別感謝八里扶輪社贊助經費，以及鶯歌陶瓷博物館鼎力相助，未來希望有更多善心團體響應，一起豐厚身障者的生命故事。
八里扶輪社社長杜燕輝表示，看著這群院生們出遊開懷的笑容，有著滿滿的感動，每位社友都覺得能協助院生一起出遊，達成他們的願望，意義非凡。
新得市政府社會局副局長許秀能表示，新北市有許多無障礙旅遊景點，目的是讓身心障礙朋友暢遊，以體驗有愛無礙、友善的城市生活，也非常感謝八里扶輪社社友們，以一對一陪伴的方式鼓勵院生，彼此熱情互動，展現滿滿的正能量。
在鶯歌陶瓷博物館導覽人員帶領下，由扶輪社社友以一對一方式陪伴，院生在參觀紅磚瓦窯時，個個臉上充滿興奮及雀躍，因為陶藝社團的作品也是透過燒窯完成，只是教養院用的是電窯，如今看到傳統窯，也了解燒製過程，可說是相當的開心。