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八里愛心教養院陶藝社參訪鶯歌陶博館　比手畫腳超開心

▲八里扶輪社社友贊助並陪伴八里愛心教養院陶藝社院生參訪鶯歌陶博館。（圖 ／新北市政府社會局提供）
▲八里扶輪社社友贊助並陪伴八里愛心教養院陶藝社院生參訪鶯歌陶博館。（圖 ／新北市政府社會局提供）

記者吳嘉億／新北報導

為了體驗學習內容與到戶外參觀，在八里扶輪社友經費贊助下，新北市立八里愛心教養院陶藝社團15名院生，今（18）日到鶯歌陶瓷博物館體驗小旅行活動，雖然院生有重度及極重度身心障礙，但看到陶藝作品時都非常的激動，儘管口語無法完全表達，但興奮心情全寫在臉上，還能為扶輪社友比手畫腳，讓現場陪同者也激動萬分。

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八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，社區小旅行活動迄今已完成了10場次的艱鉅任務，特別感謝八里扶輪社贊助經費，以及鶯歌陶瓷博物館鼎力相助，未來希望有更多善心團體響應，一起豐厚身障者的生命故事。

八里扶輪社社長杜燕輝表示，看著這群院生們出遊開懷的笑容，有著滿滿的感動，每位社友都覺得能協助院生一起出遊，達成他們的願望，意義非凡。

▲八里扶輪社社友以一對一方式陪伴院生參訪鶯歌陶博館。（圖 ／新北市政府社會局提供）
▲八里扶輪社社友以一對一方式陪伴院生參訪鶯歌陶博館。（圖 ／新北市政府社會局提供）
新得市政府社會局副局長許秀能表示，新北市有許多無障礙旅遊景點，目的是讓身心障礙朋友暢遊，以體驗有愛無礙、友善的城市生活，也非常感謝八里扶輪社社友們，以一對一陪伴的方式鼓勵院生，彼此熱情互動，展現滿滿的正能量。

在鶯歌陶瓷博物館導覽人員帶領下，由扶輪社社友以一對一方式陪伴，院生在參觀紅磚瓦窯時，個個臉上充滿興奮及雀躍，因為陶藝社團的作品也是透過燒窯完成，只是教養院用的是電窯，如今看到傳統窯，也了解燒製過程，可說是相當的開心。

▲八里教養院生看到鶯歌陶瓷博物館傳統紅磚瓦窯，興奮的比手畫腳超開心。（圖 ／新北市政府社會局提供）
▲八里教養院生看到鶯歌陶瓷博物館傳統紅磚瓦窯，激動的比手畫腳超開心。（圖 ／新北市政府社會局提供）

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