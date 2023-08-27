黑兔年最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現解厄祈福

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小港龍湖廟，前稱「港仔墘龍湖廟」為高雄、台南地區唯一供奉大士爺的寺廟。龍湖廟主祀玄天上帝與大士爺，大士爺即俗稱的普渡公。龍湖廟的由來是，相傳當時有段期間每每入夜，附近村民總是看見當地時常閃著幽幽紅光，經玄天上帝曉諭有一神祇想與村民結緣，村民前往果真在林投樹叢中發現一只香袋，裡面寫著「大士爺」三字，村民於是將之恭迎回廟奉祀。
大士爺到廟後指示村民每年農曆七月中元節要辦普度法會超渡孤魂野鬼，且需要神尊金身超渡，村民請示要如何雕塑？大士爺回說「我長得不好看，雕塑金身恐會嚇到人，請紮紙師傅來， 我將現身讓他看」 廟方於是找來小港「前望寺」（舊地名）紮紙師傅林嘉濟淨身靜坐等候，大士爺於半夜托夢給他，他夢境見一神祇「丈餘高，面如藍靛，髮似朱砂，臉佈七星，森白雙角，口吐火焰，金盔戰甲，背五方旗，坐元帥椅，頂現慶雲，並有觀音大士端坐其上」，猶如觀音大士另一法相「焦面大士」。龍湖廟的大士爺代代相傳都是紙糊的，且採坐姿，高達5.2公尺，如今由在地紙糊師父陳志良打造。
陳志良是第四代紙糊師，開始學藝時就參與過龍湖廟大士爺製作直到接手，與大士爺結緣逾30載，依循大士爺顯靈形相紙糊打造其金尊。陳志良傳承家族技藝已與龍湖廟合作多年，更在去年榮獲台灣「國家文化資產」認證，龍湖廟中元祭科儀也正申請列入國家文化資產節慶中。
財團法人小港龍湖廟董事長李文洲表示，有別於基隆中元祭每年由各姓氏宗親會輪值主普，小港龍湖廟是找具有「六公正」資格且家庭圓滿的主會首，率八大首頭各派男丁代表參與法會等科儀，祭典更是精彩、豐富。此外，年年舉辦的中元祭有三層意義，本質上是孝親禮俗的傳承，其次是華人對於鬼神的觀念，第三是七月悼亡的哲學。
百年來龍湖廟每逢農曆7月14、15日，廟方均會依循大士爺神諭古禮，原汁原味代代傳承舉辦包括串金、迎大士爺、放水燈、豎燈篙、普渡公筵、打水狀、化大士爺等傳統科儀，以渡化亡魂、庇佑鄉里安康。這項傳統中元祭極具地方特色，兼具傳統民俗與藝術價值。廟方董監事今（27）日在迎大士爺科儀前呼籲民眾重視這項傳統民俗文化資產，希望民眾多多參與這場一年一度的龍湖廟中元普渡盛事。