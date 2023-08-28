外資出逃、經濟危機加劇！中國罷工抗議激增　半年發生741起

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報告中提到，2023年是中國民間罷工與抗議活動正急劇增加，光是在今年上半共發生741起事件，然而去年總計才僅發生830起，若按照過去這六個月的趨勢持續下去，那麼估計中國今年將發生至少1300起罷工抗議事件，達到疫情爆發以後的新高紀錄。
報告指出，這些抗議活動是多半由沿海省份的製造業搬遷倒閉潮所引發的，其中最受影響的是電子業和紡織業，而且這個問題正在加劇。
同時，來自建築業的抗議活動也是主要的抗議事件來源，這與整體房市慘淡ㄌ、爛尾樓頻傳有關，另一重推動今年抗議事件攀升的重要推力則是來自製造業，CLB發現自今年3月起，來自該產業的罷工抗議事件每個月更持續高達30起以上。
研究員周艾登（Aidan Chau）向《日經新聞》表示，疫情後的勞工罷工已經到了一個新高點，許多抗議都與國際貿易需求降緩有關。加州大學聖地亞哥分校（UCSD）研究中國財政政策的史宗瀚（Victor Shih）教授則稱，全球需求降溫與疫情揮之不去的影響深深地影響了製造業。
他提到，由於疫情期間的封城與清零，大量中國人數月以來都沒有工作，積蓄也隨疫情結束耗盡，而抖音上的畫面則是有大批工人聚集斥責公司拖欠工資或拒絕為工人繳納社保，同時影片下方的評論也提到其它各地工廠發生了同樣的情況，地方政府未能介入並提供幫助。