新店碧潭堰啟用　新北市府：打通中斷半世紀生態廊道

自109年8月開工的新北市新店「碧潭堰改善暨周邊環境營造工程」，今（29）日舉辦碧潭堰完工啟用典禮，新北水利局長宋德仁及地方民意代表出席祝福，盼打通這條被中斷半世紀的生態廊道，為碧潭揭開新的篇章。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，自蘇迪勒颱風造成碧潭堰堰體結構嚴重損壞，隨即著手進行碧潭堰整建專案，新堰體以複合堰型式設計，在河道中央設置倒伏堰，兩側採固定堰銜接堤岸，利用倒伏閘門舉升可增加碧潭水域50公分水深，常時控制碧潭水位12至12.5公尺間，可擴大休憩水域面積至14公頃，有排洪需求時，放倒倒伏閘門後可降低新店溪碧潭段溢堤風險。
宋德仁指出，新店碧潭堰最受矚目的是新建於右岸這道淡水河流域的最大魚道，以生態友善及環境優化等工程設計理念，並在魚道設置了觀察窗及水下監測攝影系統設施，可透過觀察窗親眼看到魚兒上溯，也可透過手機直播目睹即時畫面；另水下監測攝影也連動了AI魚類辨識整合系統，除供生態研究使用外，更可作為後續環境教育推動的教材。
新北市政府水利局補充說明，位於碧潭堰下游約150公尺處有一條長約300公尺的溪中溪，是一個新的親水亮點設施，取材來自新店溪河床的卵塊石，以人工一顆一顆將石頭堆疊排列，營造仿自然景觀，乍看之下彷彿置身鄉野間，勾起兒時記憶中摸蜆仔兼洗褲的場景，歡迎一起體驗河川生命力的多元與活力。