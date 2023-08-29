參選與不參選宣言比一比！4年前的郭台銘：放下才能拉回走偏旋律

推廣母語全國首創！苗栗2幼兒園實施全客語教學

▲鍾東錦說，苗栗縣客家人口比例高達62％，應肩負傳承客家文化及推廣客語為通用語的重責大任。（圖／苗栗縣政府提供）
▲鍾東錦說，苗栗縣客家人口比例高達62％，應肩負傳承客家文化及推廣客語為通用語的重責大任。（圖／苗栗縣政府提供）

記者李春台／苗栗報導

苗栗縣政府為落實客家文化傳承及母語推廣向下扎根，選定銅鑼中興國小及公館小木偶兩所幼兒園，以優異師資實施全客語教學；客委會主委楊長鎮、縣長鍾東錦及客語教學專家陳仁富等人，今（29）日出席在中興國小舉行的全客語教學幼兒園座談會，分享教學現況並交流意見。鍾東錦期許客家母語推廣從幼兒園延伸到家庭和社區，營造客語生活化的永續環境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
苗栗縣自111學年度開始指定銅鑼中興國小附設幼兒園與公館小木偶幼兒園，率先全國實施全客語教學，不僅教保人員皆通過客語中級以上認證，廚工也能以流利客語與親師生交談溝通。

鍾東錦說，苗栗縣客家人口比例高達62％，應肩負傳承客家文化及推廣客語為通用語的重責大任，縣府團隊會持續鼓勵公私立幼兒園加入沉浸式及全客語教學行列，目前縣內「唯二」實施全客語教學的幼兒園，正是最佳典範，只要扎根穩固，長大後就不會忘記母語。他承諾結合教育團隊與校長，持續推廣客語，同時希望客委會繼續挹注資源到苗栗。

「客家即生活、生活即客家！」鍾東錦表示，苗栗縣致力推動客家事務，除海線和原鄉之外，另13鄉鎮成果亮麗，都分別獲得獎勵；對於全客語教學，他認為人口數較多的鄉鎮，至少應選定1所學校重點推動沉浸式與全客語教學，循序漸進，社區老嫩多互動，扭轉羞於開口講客家話的觀念，讓孩子在學校多聽多講，回到家也勇於跟家人溝通，這樣可大大提高成功機率。

▲中興國小學童表演客家八音展現母語教學成果。（圖／苗栗縣政府提供）
▲中興國小學童表演客家八音展現母語教學成果。（圖／苗栗縣政府提供）
楊長鎮則強調，在家裡學習的客語通常是生活化的，在幼兒園學到的則是可以學習知識、作為討論公共事務等廣泛用途，他認為，幼兒園以全客語教學，是傳承母語最關鍵而重要的階段，學習客語也不致影響其他功課的學習，反而有助開發思考力和創造力。

鍾東錦認為努力推動客家政策的學校，縣府應視財政狀況給予獎勵；鍾東錦另認同楊長鎮在海線同步實施閩南話教學的建議，奠定苗栗成為文化大縣的基礎。

高雄宣布桃源區明停班課　其餘行政區正常上班課

附近居民強烈反彈　楊文科宣布生命園區興建規劃案終止委託

因應蘇拉颱風逼近　桃市府備妥3萬8000包砂包開放領用

改善公有停車場占用問題！苗縣免費停車場納管路邊停車擬採月租

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀