推廣母語全國首創！苗栗2幼兒園實施全客語教學

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鍾東錦說，苗栗縣客家人口比例高達62％，應肩負傳承客家文化及推廣客語為通用語的重責大任，縣府團隊會持續鼓勵公私立幼兒園加入沉浸式及全客語教學行列，目前縣內「唯二」實施全客語教學的幼兒園，正是最佳典範，只要扎根穩固，長大後就不會忘記母語。他承諾結合教育團隊與校長，持續推廣客語，同時希望客委會繼續挹注資源到苗栗。
「客家即生活、生活即客家！」鍾東錦表示，苗栗縣致力推動客家事務，除海線和原鄉之外，另13鄉鎮成果亮麗，都分別獲得獎勵；對於全客語教學，他認為人口數較多的鄉鎮，至少應選定1所學校重點推動沉浸式與全客語教學，循序漸進，社區老嫩多互動，扭轉羞於開口講客家話的觀念，讓孩子在學校多聽多講，回到家也勇於跟家人溝通，這樣可大大提高成功機率。
楊長鎮則強調，在家裡學習的客語通常是生活化的，在幼兒園學到的則是可以學習知識、作為討論公共事務等廣泛用途，他認為，幼兒園以全客語教學，是傳承母語最關鍵而重要的階段，學習客語也不致影響其他功課的學習，反而有助開發思考力和創造力。
鍾東錦認為努力推動客家政策的學校，縣府應視財政狀況給予獎勵；鍾東錦另認同楊長鎮在海線同步實施閩南話教學的建議，奠定苗栗成為文化大縣的基礎。