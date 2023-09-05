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慕尼黑車展登場！中國電動車實力持續攀升　歐洲汽車製造商警戒

▲慕尼黑國際車展4日在德國開幕，有多間中國的汽車製造商參與。（圖／美聯社／達志影像）
▲慕尼黑國際車展4日在德國開幕，有多間中國的汽車製造商參與。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

慕尼黑國際車展，4日在德國正式拉開序幕，其中，中國的電動車發展相當受到歐洲製造商關注，並思考該如何透過更多創新研發來鞏固地位。

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根據《日經亞洲》報導，本屆車展有近10家中國汽車製造商參加，數量甚至超過主辦國德國。今年的焦點首推豪華電動汽車，包括比亞迪（BYD）的SUV Seal U、小鵬汽車、以及由中國長安汽車集團、華為技術有限公司和寧德時代聯合開發的新品牌Avatar等。

報導指出，中國汽車製造商在歐洲業務戰略的轉變，與該地區的快速電氣化有關。2022年，電動車就佔歐洲18個國家新車銷量的15.1%，加上插電式混合動力汽車（9.8%），讓新能源車款佔據了市場份額的1/4。

對於中國企業而言，能在歐洲市場嶄露頭角是很大的認可，特別現在價格已成為歐洲的關鍵競爭問題，陸續有歐洲國家取消或減少對電動汽車的補貼，認為已經達到鼓勵民眾改用電動車的目的。

分析認為，隨著補貼政策結束，各大汽車公司不得不進行價格競爭，這可能會讓中國的汽車製造商處於優勢，不僅因為價格較低廉，對中國廠商而言，出口到歐洲的電動汽車，定價也比在國內銷售高出40-45%，有更多優先銷往歐洲、而不是中國的誘因。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲比亞迪是中國最大的新能源汽車製造商之一。（圖／美聯社／達志影像）
《法國世界報》也分析，中國汽車製造商在電動車領域發展快速，或許只需要幾年的時間，比亞迪就有機會成為全球汽車行業的領頭羊。比亞迪的成功之處，在於它的垂直整合及電池技術，透過向各地的製造商出售零件、鋰電池獲取鉅額利潤，讓比亞迪有能力走向國際，在世界各地、特別是在歐洲開設工廠。

報導提到，比亞迪深知如何產出價格低廉又受人歡迎的車款，這對於推廣電動汽車、應對氣候變遷來說不是壞事，但對於其他歐美汽車大廠來說可能就是壞消息，比亞迪正在全球積極拓展產銷量，並持續招聘工程師，大量投入研發工作。

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