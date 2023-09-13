大馬首相安華宣布　將禁「重要戰略資源」稀土出口

過去數十年以來，石油一直是世界上最重要的自然資源，但21世紀的重要資源，正在從石油轉移到對稀土的全球競爭。稀土被稱為本世紀的關鍵礦產，是世界各國生產半導體、軍事設備以及電動車必備的原料，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）11日表示，為避免「重要戰略資源」過度開採和損失，未來將會禁止稀土出口。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據美國地質調查局數據顯示，中國擁有4400萬噸稀土儲量，是全球稀土佔比最高的國家，大約為34%，也是目前世界上唯一擁有完整稀土產業鏈的國家。 緊接著為越南、俄羅斯和巴西，上述三個國家的稀土儲量均約為2000萬噸， 印度儲備約為690萬噸，澳大利亞420萬，美國230萬噸。相較於前面幾個國家，馬來西亞的稀土約為3萬噸，數量極少。
安華在國會提出名為「永續性、繁榮與高收入的馬來西亞」的第12大馬計畫期中檢討報告，內容包括強化永續發展、建立福祉社會與實現高所得國家等3大重點工作。其中，安華宣布，將會草擬新的國家礦業政策，在永續發展等原則作為基礎的前提下，推動礦業工業的發展，這項政策將作為維護森林保留區與維護開採礦等活動的原則。
安華並未說明稀土出口禁令的生效時間，僅強調該項決議是政府為了發展馬來西亞的稀土產業，預計2025年能為大馬貢獻95億令吉（約新台幣650億），創造約7000個就業機會。
馬來西亞的稀土禁令首先影響的就是中國，今年1至7月，中國約有8%的稀土是從馬來西亞進口。
對此，馬來亞大學中國研究所高級講師李志良（Karl Chee Leong Lee）認為，安華制定禁止稀土原料出口政策的考量，是基於「國家利益和國內政治的需要」。