范德賴恩：降低對中經濟依賴　相關會議談「去風險」

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在題為「實現今日，預備明日」（Deliver Today, Prepare Tomorrow）的演說中，她首先提到2019年上任時宣示打造一個「綠色、數位及地緣政治的歐洲」的目標，如今正在實現。
在地緣政治上，包括支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略、應對中國獨斷行為，以及投入經營夥伴關係。她所提出的對中國「去風險化」（de-risking）概念已受到美國、日本、澳洲等國支持。
除了指控中國政府以補貼造成產業不公平競爭，並宣布將對中國進口的電動車展開反補貼調查外，范德賴恩強調與中國保持開放對話，在預期今年底前舉行的歐中高峰會時，她將強調「去風險」而非與中國脫鉤。
面對關鍵原物料對中國的高度依賴，包括在礦產來源國壟斷精煉等產業，歐盟在她任內積極試圖增加與中南美洲及非洲的合作。她表示，這些擁有礦產的國家希望建立本土精煉產業，因此歐盟將在年底前召開「關鍵原物料俱樂部」（Critical Raw Materials Club）的首度會議，探討相關議題。
范德賴恩也提到上週在印度舉行20國集團（G20）高峰會時，歐盟、印度與阿拉伯灣國家簽署的「印度-中東-歐洲經濟走廊」（India-Middle East-Europe Economic Corridor）。
她說，這條走廊將使歐洲與印度的貿易往來加速40%，該倡議也將建設一條電纜和一條氫能源管線連結亞歐。
在綠能轉型上，范德賴恩提出的「歐洲綠色新政」（European Green Deal）已成經濟政策核心。她舉例，過去5年歐盟區的潔淨鋼鐵（clean steel），使用綠能、降低碳排等方式來煉鋼，工廠數目從零增加到38個，歐盟對潔淨氫能源的投資也比美國和中國加總還多。
她宣示歐盟將支持所有歐洲的產業向二氧化碳零排放轉型，包括9月起與各種產業進行「潔淨轉型對話」（Clean Transition Dialogues），協助產業改變商業模式，達成低碳目標。
在數位轉型上，歐盟近年領先完成監管網路平台的立法。范德賴恩說，歐盟已成全球維護用戶數位權益的前鋒，接下來的重點在人工智慧（AI）政策，將聚焦在設定護欄、管理及引導創新三大支柱。
不過歐洲經濟前景仍有許多挑戰。范德賴恩提到74%中小企業面臨人力短缺，除了強化育兒政策鼓勵生育，也需要「有品質的移民」政策。
在通膨問題上，她說過去一年歐盟透過集體採購力量將天然氣價格從每百萬瓦300歐元拉低到如今約35歐元，這個成功模式應延伸到關鍵原物料和氫能源領域。
針對歐盟產業轉型期的同時得面臨勞工、通膨和經商環境三大挑戰，范德賴恩說，她已邀請前歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁德拉吉（Mario Draghi）準備一份聚焦歐洲未來競爭力的報告。
她在咨文的最後環節提到了歐盟是否加速納入更多成員的敏感議題。對候選國家如烏克蘭、西巴爾幹半島、摩爾多瓦，她說「（他們的）未來在我們的聯盟裡」，但強調不會降低入盟標準。
范德賴恩並觸及修改歐盟條約的可能性，表示若有需要不排除召集大會、修改條約。她說，她相信「歐洲隊」（Team Europe）在現有27個成員國下能運作，在超過30個國家時也將能運作。（編輯：高照芬）1120913