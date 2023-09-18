台南老藥局聞聲救苦義舉感人 捐血活動一辦就是26年未間斷

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雖然低調行善，但在社會公益的圈子裡聲名遠播，無論是學校、廟宇、消防隊等，只要來找他贊助，很少空手而回。921震災時，南投縣傷亡慘重，國姓鄉的社福團體來找蘇老闆，蘇峰增二話不說，依據對方提出的需求，開始捐便當、捐棺木給當地的貧苦老人，一直到現在每個月還持續捐贈一至二副棺木。
每年秋末冬初都會舉辦的捐血活動已逾26年，蘇峰增濟助中低收入戶是從中西區開始做起，接著逐步擴及安平區、南區、東區、北區等，每個月濟助約60多戶，持續到現在超過10多年。如果聽到偏遠地區有需要救助的民眾，或者行動不便難以出門，蘇峰增就會帶著兒子蘇峻德一起親送到府。今年是田邊藥局第27屆舉辦捐血，日期訂在11月12日（日）上午08:30到下午17:00，捐血250cc贈送全聯禮券300元，捐血500cc贈送全聯禮券600元，歡迎鄉親共襄盛舉。
養生、送死、扶助貧病、捐血救人，田邊藥局把愛心化為行動，默默照看人間生老病死各個階段的苦，直到捐血活動第15年舉辦時，累積捐血量突破一萬袋大關，因而獲得內政部頒發獎狀鼓勵，成為全國單一商家持續最多次舉辦捐血活動的首例。台南市長黃偉哲3年前也親自到藥局問候蘇峰增父子，表達對他們善行不輟的支持。在蘇峰增的辦公桌旁，放著一個厚厚的牛皮紙袋，裡面收集了一幀幀泛黃的剪報，記錄了二十多年來扶危濟困的迴響。蘇老闆要把這些資料留給子孫，希望他們也將親情化為大愛，將這條路走得更長更久。