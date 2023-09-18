陳其邁探視兇殺案二童　善心人士捐款將專款專用

台南老藥局聞聲救苦義舉感人 捐血活動一辦就是26年未間斷

▲80歲的蘇峰增精神奕奕比對區公所提供的中低收入戶資料後，將裝有現金、白米、麵條等民生物資的提袋交給鄉親 （圖／台南市政府提供）
▲80歲的蘇峰增精神奕奕比對區公所提供的中低收入戶資料後，將裝有現金、白米、麵條等民生物資的提袋交給鄉親 （圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

位於台南市中正路田邊藥局老台南人都不陌生，田邊藥局從民國85年起舉辦捐血活動，至今已20餘年不間斷。日前又有熱心捐血人來詢問今年捐血活動的舉辦日期，卻看到高齡80歲的藥局老闆蘇峰增正在門口親自發放白米等生活物資給中低收入戶。原來，田邊藥局除了舉辦捐血活動，也救濟貧苦人家的生活，送便當、捐棺木，善行堪稱生老病死無所不包。

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雖然低調行善，但在社會公益的圈子裡聲名遠播，無論是學校、廟宇、消防隊等，只要來找他贊助，很少空手而回。921震災時，南投縣傷亡慘重，國姓鄉的社福團體來找蘇老闆，蘇峰增二話不說，依據對方提出的需求，開始捐便當、捐棺木給當地的貧苦老人，一直到現在每個月還持續捐贈一至二副棺木。


每年秋末冬初都會舉辦的捐血活動已逾26年，蘇峰增濟助中低收入戶是從中西區開始做起，接著逐步擴及安平區、南區、東區、北區等，每個月濟助約60多戶，持續到現在超過10多年。如果聽到偏遠地區有需要救助的民眾，或者行動不便難以出門，蘇峰增就會帶著兒子蘇峻德一起親送到府。今年是田邊藥局第27屆舉辦捐血，日期訂在11月12日（日）上午08:30到下午17:00，捐血250cc贈送全聯禮券300元，捐血500cc贈送全聯禮券600元，歡迎鄉親共襄盛舉。


養生、送死、扶助貧病、捐血救人，田邊藥局把愛心化為行動，默默照看人間生老病死各個階段的苦，直到捐血活動第15年舉辦時，累積捐血量突破一萬袋大關，因而獲得內政部頒發獎狀鼓勵，成為全國單一商家持續最多次舉辦捐血活動的首例。台南市長黃偉哲3年前也親自到藥局問候蘇峰增父子，表達對他們善行不輟的支持。在蘇峰增的辦公桌旁，放著一個厚厚的牛皮紙袋，裡面收集了一幀幀泛黃的剪報，記錄了二十多年來扶危濟困的迴響。蘇老闆要把這些資料留給子孫，希望他們也將親情化為大愛，將這條路走得更長更久。

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