加薩遭空襲「焦土化」！平民無處可逃　人權組織批雙方都犯戰爭罪

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不過由於以色列讓加薩地區焦土化的密集轟炸，即便是聯合國設置的避難所也不安全，有6所遭到損壞，過去國際媒體和人道組織聚集的內馬爾（Rimal）城區通常不是以軍轟炸的目標，但這次報復性反擊連內馬爾城區也無法倖免。
依據美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像，加薩當地許多民宅與清真寺都被炸得一片焦黑。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責哈馬斯之餘，也強調自己「同意巴勒斯坦人心懷不滿很合理」，但針對平民的攻擊是無法被容許的，這點對以色列也是如此，古特瑞斯提醒，「軍事行動的執行必須嚴格符合國際人道法」。
人權觀察組織（Human Rights Watch）的主任沙基爾（Omar Shakir）說法更直接，認為對平民進行無差別攻擊的哈馬斯，和對加薩進行全面封鎖與轟炸的以色列，同樣都是犯下戰爭罪。
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，基於國際法與人道原則，敦促以色列不要切斷加薩地區「水、食物和電力」等基本維生物資的供應，並應為當地民眾建立逃離的人道走廊。波瑞爾強調，以色列有權自衛，但有些決定已經違反了國際法，歐盟會持續提供加薩地區支援，並非所有巴勒斯坦人都是恐佈份子。
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