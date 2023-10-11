哈馬斯大屠殺！以色列千人小鎮遭血洗、放火　尋獲遺體破百具

加薩遭空襲「焦土化」！平民無處可逃　人權組織批雙方都犯戰爭罪

▲遭到哈馬斯襲擊後，以色列展開報復性反擊，對加薩（Gaza）進行密集轟炸，讓當地成為一片焦土。（圖／美聯社／達志影像）
▲遭到哈馬斯襲擊後，以色列展開報復性反擊，對加薩（Gaza）進行密集轟炸，讓當地成為一片焦土。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日向以色列發動大規模攻擊，以色列隨後也展開報復性反擊，對加薩（Gaza）進行密集轟炸，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣布將切斷加薩的電力、水、食物、天然氣等基本維生物資，導致當地人道危機迅速惡化。

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▲加薩地區居民在街上遊蕩，不知該去往何處，當地基本上沒有任何一個地方是安全的。（圖／美聯社／達志影像）
▲加薩地區居民在街上遊蕩，不知該去往何處，當地基本上沒有任何一個地方是安全的。（圖／美聯社／達志影像）
根據《美聯社》報導，已有超過18萬巴勒斯坦人擠進聯合國的避難所，當地居民阿塔爾（Sabreen al-Attar）也抱著孩子躲在避難所內，27歲的阿塔爾接受訪問時雙手顫抖，強調孩子的生命安全落在自己肩上，「逃跑是為了我的孩子們」。

不過由於以色列讓加薩地區焦土化的密集轟炸，即便是聯合國設置的避難所也不安全，有6所遭到損壞，過去國際媒體和人道組織聚集的內馬爾（Rimal）城區通常不是以軍轟炸的目標，但這次報復性反擊連內馬爾城區也無法倖免。

▲遭到哈馬斯襲擊後，以色列展開報復性反擊，對加薩（Gaza）進行密集轟炸，讓當地成為一片焦土。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像，加薩當地許多民宅與清真寺都被炸得一片焦黑。（圖／美聯社／達志影像）
依據美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像，加薩當地許多民宅與清真寺都被炸得一片焦黑。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責哈馬斯之餘，也強調自己「同意巴勒斯坦人心懷不滿很合理」，但針對平民的攻擊是無法被容許的，這點對以色列也是如此，古特瑞斯提醒，「軍事行動的執行必須嚴格符合國際人道法」。

人權觀察組織（Human Rights Watch）的主任沙基爾（Omar Shakir）說法更直接，認為對平民進行無差別攻擊的哈馬斯，和對加薩進行全面封鎖與轟炸的以色列，同樣都是犯下戰爭罪。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，基於國際法與人道原則，敦促以色列不要切斷加薩地區「水、食物和電力」等基本維生物資的供應，並應為當地民眾建立逃離的人道走廊。波瑞爾強調，以色列有權自衛，但有些決定已經違反了國際法，歐盟會持續提供加薩地區支援，並非所有巴勒斯坦人都是恐佈份子。

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