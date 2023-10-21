劍指美國！蒲亭接受中國官媒專訪　直言：世界「多極化」不可阻擋

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蒲亭指出，如果沒有人見過這些「規則」，意味著那些談論規則的人，可以根據具體情況編造，使情勢對他們有利，這就是殖民主義的做法，殖民國家一直自認為是「一等人」，是給殖民地帶來啟蒙開化的「文明人」，能給其餘被他們視為二等人的民族，帶來「文明的好處」。
接著蒲亭提到美國，認為今天美國的政治精英所說的許多話，本身就是殖民主義思維的延續，而俄羅斯則不同，俄國相信所有人都是平等的，也都有相同的權利，一個國家民族的權利和自由，不應去妨礙到其他人或其他國家，「多極世界」就應該這樣逐步形成，而這也是俄國與中國合作的基礎。
蒲亭並以金磚國家合作機制擴大為例，強調多極世界是自主產生的，也是不可阻擋的，這得益於許多國家，尤其是中國潛力的增強，俄羅斯也正在重新站起來，讓自己變得更強大，所有加入金磚合作機制的國家，都支持建構多極化世界的概念，誰都不想成為另一個國家的附庸，都想要平等的關係。
在提到烏克蘭問題時，蒲亭也重申，烏克蘭發生的軍事行動，並非始於俄國2022年初展開的特別軍事行動，而是更早就開始了，西方不斷拱火澆油，導致危機於2014年爆發，俄國從不反對和平解決烏克蘭危機，但前提是確保俄羅斯的合法安全利益，並以美國和北約多次違反不擴張承諾為例，直言不能把國家安全建立在損害別國安全的基礎上，各國的安全利益都應是平等的，俄羅斯確實認為北約借助烏克蘭進行擴張一事，對俄國構成了威脅，要求西方應明白這點，並聽取俄國的意見。