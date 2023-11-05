臺灣科學節在科工館 300場次活動帶民眾一起動手學科學
第四屆「臺灣科學節」11月4日全台五大科學教育場館同步登場，做為高雄在地的科工館，準備了多達300場次的活動，白天到晚上，室內到戶外，熱鬧非凡。「蕃薯森林奇遇記」大型科普戲劇，4日晚在南館廣場粉墨登台，藉由生動活潑的戲劇表演傳達節能減碳與自然循環關係。
記者陳美嘉／高雄報導
自2020年起，教育部將「臺灣科學節」訂為每年固定辦理的大型活動，並與國家科學及技術委員會共同主辦，由教育部所屬五大科學教育場館(海科館、科教館、科博館、科工館、海生館)為基地，與地方政府、大專院校、企業及研發單位等共同合作，在每年11月第一及第二週末打造的大型的科學藝術年度活動，搭配十二年國教課綱，創造並提升全民科學素養。
今年臺灣科學節主題為「基礎科學開創未來」，科工館準備了多達300場次豐富多元的活動。另有「科學狂想曲」大型科學演示，結合物理和化學概念的大師級趣味表演；「懷舊電影院」影展，親歷即將失傳的無形文化資產碳精棒放映技術放映現場；「工作坊」動手做-包含食農教育、創客精神、原住民科學、印刷科學及臺語解說等，藉由實際動手，透過做中學方式學習科學。
「科普市集」藉由各種動手操作，探索生活中各種基礎科學原理。2-8歲親子限定-「魔法森林」體驗色彩中的科學及環境保育的重要；閱讀控福利-「科學閱讀樂」，借閱科普書籍，還可兌換阿富汗相機體驗。「臺灣科學節」即日起至11月12日止。活動相關資訊可搜尋臉書「臺灣科學節」及「國立科學工藝博物館」。