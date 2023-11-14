巷仔內／拜習會僅是「各取所需」　美中迎來脆弱又穩定新階段

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自從峇里島拜習會之後，美中關係因氣球事件等因素一路跌跌撞撞，兩國之間氣氛緊繃，但在美國一輪又一輪的外交攻勢之下，好不容易促成這次拜習會面。不過美國先前充滿期望表示「目標是使兩國領導人進行一次建設性的談話」，但中國外長王毅冷言回應「通往舊金山市不會是『一馬平川』，不能靠自動駕駛』。」
不過隨著習近平踏上訪美旅程的日子漸近，中國冰冷態度似乎也逐漸融化。近來中國輿論從官媒到知名博主都展現出了積極態度，反映出了美中雙方對於這次兩國元首會面都有所期待，希望減緩彼此之間緊張氣氛。
雖然白宮已經透露此次會後不會有聯合聲明，預計會談將達4小時，會談中將討論一系列問題，包括雙方在經濟和高科技領域的爭端、台灣問題、人權、氣候變遷、打擊芬太尼前體化學品進入美國，擴大兩國人文交流，以及俄烏戰爭和以哈衝突等更廣泛的地緣政治議題。
拜登政府積極安排拜習會的主要原因，除了對於習近平一人統治、極為不透明的情況擔憂之外，拜登此刻正面臨來自國際社會與國內兩大方向的壓力。雖然拜登以「拜登經濟學」爭取選民，但通膨陰霾持續罩頂，最新民調顯示，只有14%的美國受訪選民認為，拜登主政至今，他們的財務狀況比之前更好，顯示拜登的經濟表現可能削弱他當選連任的可能性。
而在俄烏戰爭未平息，又發生以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰爭情況下，美國近來在軍援法案裡，否決烏克蘭的軍事援助並同意了以色列的援助，但以色列對哈馬斯強烈地反擊掀起國際社會輿論，美國也因此遭到以色列「綑綁」，在以哈衝突問題上，歐美逐漸不同調，美國國內反以浪潮也掀起，甚至影響到了拜登的連任之路。但在美國兩大黨與民意都主張強硬面對中國，邁入大選年，拜登更無法向中國、習近平示弱。
美國面臨地緣政治壓力、國內經濟壓力，但中國也得透過拜習會來進行「維穩」。中國在新冠肺炎疫情後，今年政壇動盪，外交部長、國防部長、中共解放軍火箭軍司令員接連下台，加上經濟疲弱、青年失業率飆升，習近平需要這一場峰會，來對內傳達美中關係沒有失控，有機會重回正軌，並對外展現他與拜登平起平坐、相互抗衡的態勢。
自從美國前總統川普在任期內將中國定義為競爭對手後，中美關係發生了巨大震盪。貿易戰、科技戰、輿論戰一轉眼也已經打了5年，中美關係一路走低，甚至形成了「新冷戰」局面。雙方歷經5年在各方面進行對抗，似乎也略顯疲態。儘管這次「拜習會」之後不發表聯合聲明，拜習兩人也沒有計畫共進晚餐，傳達出美中關係冷淡的另一個跡象，美中之間複雜的議題無法一次解決，兩國關係或許仍難出現轉機。
但不可否認的是，無論雙方是否讓步，設法化解爭議、穩定雙邊關係，美中都希望元首會晤成功。拜習兩人這一會，有可能使得美中貿易、民間交流獲得改善，對於美國大選、中國應對內部問題都有益處，在「各取所需」之下，美中兩國可能在短期之內迎來脆弱但穩定的階段。
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