菲律賓知名支付GCash走向國際！走到哪都能無現金付款

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在這個年度會議的座談會上，GCash總裁兼首席執行官 Martha Sazon介紹了該應用的一個新功能，即用戶可以查看新加坡、日本和美國等部分國家的實時外匯匯率。
Sazon指出：「 通過GCash服務，菲律賓遊客以及那些在海外生活和工作的人都可以享受與擁有信用卡和銀行賬戶的人相同的福利。他們可以使用該應用在接受 Alipay+ 或卡交易的商店和機構進行支付。 」
GCash 通過其合作夥伴、全球支付巨頭 Alipay+，已將覆蓋範圍擴展到菲律賓以外地區，支持旅行者在新加坡、日本、美國等 17 個國家使用電子錢包進行無現金交易。它還支持海外用戶使用美國、意大利、日本等六個國家的手機號註冊 GCash。
通過與 Visa 合作，GCash用戶可以與全球200個國家的8000多萬商戶進行無現金交易。顧客可以通過該應用訂購新的 GCash 卡。除此之外，在接受Alipay+的商戶中，他們還可以通過掃瞄二維碼或生成支付碼來使用GCash支付。
GCash是面向菲律賓消費者的電子錢包和數字金融服務領導者。除了國際擴張之外，這家金融科技公司已經開始加強其面向企業客戶的服務。
Sazon 解釋道，「 我認為要真正實現轉變，我們需要進入 B2B 領域。我們不能只是其中的一個參與者，而是需要真正解決 B2B 領域存在的問題和摩擦，使其對我們來說更有意義。」
除了為企業客戶提供數字金融工具外，GCash還利用該應用的廣泛影響力向各大小企業提供合作營銷解決方案。同時，它更加關注如何通過一系列創新的業務解決方案來幫助中小微型企業(NMSME)實現數字化轉型。
Sazon參與了 SFF 2023 中「 打造獨角獸：東盟成功故事」的Insights Stage座談會。與她一同參加的有 GCash 母公司Mynt主席、菲律賓最大電信公司Globe Group總裁兼首席執行官 Ernest Cu。這個座談會由新加坡 MONEY FM 89.3 助理財經編輯、資深製作人和主持人 Ryan Huang 主持。
GCash是菲律賓唯一的「 雙獨角獸」企業，估值超過 20 億美元。除了其核心轉賬業務，GCash提供其他金融服務，如公平貸款、投資、保險以及其他生活方式服務。
新加坡金融科技節是業界最大的金融科技集會之一，吸引了來自世界各地的行業參與者和領導者。去年，它吸引了來自134個國家的62000名參與者。新加坡金融科技節由新加坡金融管理局(MAS)下屬非營利機構Elevandi主辦。
關於GCash
GCash是菲律賓首屈一指的金融超級應用。通過 GCash 應用，用戶可以輕鬆購買預付話費；通過合作夥伴票據公司在全國範圍內支付賬單；在菲律賓境內任何地方發送和接收資金，甚至到其他銀行賬戶；從超過 600 萬個合作商戶和社交平台賣家購買商品；並且可以在智能手機的便利下獲取儲蓄、信貸、貸款、保險、投資等服務以及更多功能。GCash的移動錢包業務由菲律賓首個也是唯一的雙獨角獸 Mynt全資子公司G-Xchange, Inc. (GXI)負責運營。
GCash 堅定支持聯合國可持續發展目標(SDG)，特別是聯合國第5、第8、第10和第13個可持續發展目標，分別聚焦於安全與保障、金融包容性、多樣性、公平與包容，以及採取緊急行動應對氣候變化及其影響。