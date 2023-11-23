家長大崩潰！小小孩吃飯配手機 長大恐增網路成癮風險
成年人吃飯玩手機、看影片不稀奇，但小小孩吃飯也人手一機、視線不離螢幕，民進黨立委黃秀芳擔憂，小小孩從小就不離手機、平板，恐提高未來網路成癮的風險。對此衛福部長薛瑞元承諾，將請衛福部心理健康司會做出建議與指引，讓學校能共同宣導。
記者林志怡／台北報導
薛瑞元今（23）日出席立法院衛環委員會進行業務報告並接受質詢，黃秀芳於質詢時指出，許多家長為了避免小小孩哭鬧，常常會直接給手機、給平板，讓孩子有東西看，自然就會安靜下來，她也看到很多喜宴場合，家長把平板放在小小孩面前，讓孩子安靜下來。
黃秀芳說，等到孩子年紀稍長、國小年紀就會吵這要手機、平板，給家長帶來額外的負擔，且家長若會覺得孩子盯著螢幕的時間太長、限制使用，孩子也會因此大哭大鬧，孩子從小就不離手機、平板，從小養成習慣，可能會提高未來出現「網路成癮」的風險，詢問衛福部能否對相關情況提出對策。
對此衛福部長薛瑞元表示，就小孩子來說，目前推行「班班有網路、生生用平板」的政策，因此孩子進學校後，希望孩子能學會使用3C，至於還沒進學校前是否有此需求、如何學習又不至於使用過度，心理健康司會做出建議與指引，讓學校能共同宣導。