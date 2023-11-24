故宮「無界之涯」展法荷等12國文物！回首16世紀大航海時代

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陳建仁說，故宮被譽為世界四大博物館之一，向來是國內外旅客來台必訪的景點之一。故宮北部院區現有建築與設施均已陳舊，正館展覽空間現已登錄為歷史建築，因此行政院投入超過100億元，推動「新故宮計畫」，提升故宮參觀品質、觀光量能以及拓展文化外交。今年7月行政大樓及圖書館新建工程也已上樑，這是一個重要的階段性里程碑，明年6月竣工後，所有行政人力將集中於山下的行政園區，全力推動整建具現代化博物館規格的第二展覽館（圖書文獻大樓）。
陳建仁表示，明年就是荷蘭東印度公司在台南安平開始建築堡壘、發展市鎮滿400年，從這次故宮特展的豐富文物可看出，早在16世紀台灣參與當時全球互動的身影，以及與世界各地的人們頻繁的交流接觸。我們可以感受當時人們往來於海上的足跡，也能找尋臺灣在當時海權時代的地位與角色，並更能從中汲取經驗與智慧，得以繼續面向世界，迎接未來的挑戰。
故宮院長蕭宗煌指出，16世紀是一個充滿變動的時代，也是一個被歷史學家稱作「發現時代」、「探索時代」，或是「海權時代」的階段。就時空概念而言，不論是西方還是東方，16世紀的變動對人們的衝擊，相對於現在，都是快速且巨大的，當時西班牙、葡萄牙、荷蘭作為海上強權，積極尋找航向東方亞洲的路線，不僅突破陸地的阻隔，也穿越東、西方人群往來的界限。
總策展人、故宮副院長余佩瑾為展覽引言時表示，此次展覽透過16世紀到17世紀上半葉，西班牙、葡萄牙與荷蘭三大海上探險船隊的航行路線，串連起歐洲、美洲與亞洲三大洲之間「大交換」時代的物件。與此同時，身處同一時代下，被海洋四面圍繞的台灣，也透過考古出土的實物，逐漸展現身影，讓世人看到台灣的關鍵角色與重要定位。
故宮表示，本展除了展出重要海洋文獻明代張燮《東西洋考》、約1560年代〈海圖〉、明代仇英〈水仙蠟梅圖〉、明末清初〈安平壺〉等珍貴院藏品，也向國內外其他館所商借78組件文物，豐富展覽多元面貌。法國吉美國立亞洲藝術博物館藏明萬曆年間〈漳州窯五彩羅經帆船紋盤〉，盤心「天下一」的字銘，具有天下定於一個方向的含意，周圍環繞北斗九星、天干地支、易經卦象等字銘，盤面飾有帆船、海魚、波濤、山脈與星座圖案，可視為海上航行的備用羅盤。
荷蘭國家博物館藏〈青花翼龍形軍持〉，「軍持」為梵語音譯的淨瓶，明清時期多為外銷出口東南亞的貿易商品，器身作曲線昂首龍形，左右肩繪有翼龍展開的雙翅，氣勢非凡；日本大阪市立東洋陶磁美術館藏明代天啟年間〈五彩網眼魚藻紋盤〉，盤面滿佈青花網眼，盤中彩繪魚兒、水草交錯排列，為觀者帶來魚兒深陷網中或逃出魚網的想像空間。
「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」特展即日起至明年2月18日，於故宮博物院北部院區105、107陳列室，透過展出的輿圖、羅盤、銀幣、沈船出水的貿易瓷，以及故宮典藏書畫、文獻等不同材質、不同領域的展件，訴說一個藝術、知識與文化多元交會的世界新貌，展現16世紀東西文化交流的豐富內涵。