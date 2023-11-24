台積電工程師陪伴偏鄉學童 認識再生能源養成環保意識
新竹縣陸豐國小長期有台積電慈善基金會的導讀志工，定期每月到校陪伴學童說故事，引導學生們透過閱讀有更多元有趣的學習。今（24）台積電研發單位良率精進專案處的工程師們，到台積電慈善基金會長期照顧陪伴的新竹縣陸豐國小，辦理科普節能課程，帶領學生認識風力、太陽能、水力等再生能源，以寓教於樂方式，激發學生高度學習興趣。
記者李春台／新竹報導
陸豐國小呂惠紅表示，學生每個月無不期待志工的到來，相當感謝台積電慈善基金會張淑芬董事長，帶領志工長期的投入，陪伴陸豐國小的偏鄉學童一起成長。
台積電研發單位良率精進專案處的陳曉萌處長表示，來到陸豐國小，看到小朋友的純真，讓我們的工程師們好像回到童年，今天很開心能讓工程師與孩子們互動，科學其實沒有那麼神秘。
本次課程由台積電的研發工程師們設計，目的希望透過有趣有好玩的實驗，讓孩子不會畏懼科學，同時也將節能環保的精神融入到課程中教給小學生。
台積電慈善基金會的志工們，今天透過養樂多瓶子發電，指導小學生以漆包線纏繞養樂多瓶子，再架設強力磁鐵，手動旋轉強力磁鐵後，即點亮LED燈泡，印證磁生電的科學原理，結合科學原理的實證課程設計，完成的小小發電機，當LED燈泡亮起，現場更是驚呼連連。