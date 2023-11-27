正國會發表8政見！改善少子化　要補助每位產婦2萬4做心理諮商

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黃秀芳指出，台灣應以社會投資觀點打造具正向循環的社會福利制度，為因應少子化困境，並完善對孕產家庭的照顧，應由政府支持與補助生產教育課程，將生產教育相關預算編列為常規預算項目，由衛生福利部召集專家及實務工作者規劃生產教育課程，並提供共同照護資源連結、多元友善生產方式等資訊，使每個孕產家庭能接受至少12小時的生產教育課程，並研議補助月子津貼，改善孕產家庭的負擔。
黃秀芳提到，為改善台灣產後憂鬱比例偏高的現象，將推動「孕產婦心理健康諮商」列為第三孕期產檢與產後1個月的回診檢查項目，並補助每一位產婦2萬4的心理諮商補助，陪伴產婦走出產後憂鬱的低谷，不漏接任何一位需要幫助的媽咪。
陳俊宇表示，台灣從2019年提出觀光立國願景，即以落實觀光主流化為目標，持續推動台灣成為優質旅遊觀光國家，下一步應整合台灣交通服務與各地特色觀光圈，促進地方創生產業發展，創造出從文化、商品及在地品牌、服務到行銷的完整供應鏈，提升觀光品質，讓觀光立國的效益回饋地方。
吳琪銘強調，台灣要成為世界的科技島，除持續強化半導體產業的AI晶片研發及異質整合封裝技術，引領資訊產業致力於人工智慧演算法的進化；陳秀寳認為，為接軌國際、保有台灣文化，並厚植台灣關鍵科技實力，應該全面推動三語教育。
林岱樺表示，台灣應建立「經濟物種及保育物種」種源及基因資料庫，選定台灣潛力農產品，從物種基因保存及改良，種植及養殖到加工行銷，打造明星農產品牌，並由國家統籌資源。
李坤城表示，有鑒於氣候變遷對環境的影響日漸顯著，正國會主張應在國土計畫法中，增設「氣候變遷與永續國土專章」，以科學數據及完整的資料庫為基礎，研擬訂立氣候變遷調適的防災策略與管理機制，並納入環境敏感地區土地使用指導原則，以落實韌性的國土規劃與治理。
彭俊豪認為，應從交通建設推動人本交通，正視道路設計問題，在前瞻基礎建設計畫及永續提升人車安全計畫的基礎上，4年挹注500億，用於改善道路的標誌、標線，創造安全的行人通行空間。
劉仁照認為，台灣應增加國防部常態預算，投入國內軍事投資及現役的設備維護，並同時考量國際情勢、敵情威脅，提高國防預至GDP 3%標準線，提升台灣自我防衛能力，並針對防衛作戰需求、兼顧考量國家財政，佈建兵力整建計畫，投入國內研發，增強我國軍事實力。
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