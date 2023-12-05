全球升溫恐難控制在2℃內！比爾蓋茲：3℃內已是萬幸
聯合國氣候峰會第28次會議（COP28）在阿拉伯聯合大公國登場，微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也有出席，期間他在接受外媒專訪時坦言，表示世界可能無法實現《巴黎協定》（Paris Agreement）中，把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準以上低於2℃之內的目標，能維持在3℃以內已經很不錯。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，於COP28期間接受外媒《彭博社》採訪時，認為不太可能將氣溫升高控制在2℃以內，但如果將保持在3℃以下，許多全球不良影響應該就不會發生，除非人類真的「不負責任」到放任氣溫升至更高的程度。
在《巴黎協定》中，全球近200個國家同意將全球氣溫升高限制在2℃以內、更理想的目標是1.5℃。一項2018年的研究顯示，如果地球溫度比工業化前水平高3℃，可能會造成5000萬人甚至更多人，經常暴露在「超出人類生存能力」的溫度下，各地的極端氣候事件也會倍增。
儘管人類可能無法實現2℃的目標，但蓋茲認為，至少改善氣候的進程仍在推進，並提到「核融合」、「核分裂」以及「綠色鋼鐵」是他覺得最好的改善方法，已透過自己創立的「突破能源基金會」（Breakthrough Energy Ventures）投資數十家乾淨能源公司。
最後蓋茲強調，必須在與化石燃料的競爭中勝出，要正確做到這一點，就不該讓它們獲得補貼，反而應該進一步徵收碳稅。