巷仔內／Dcard遭查！全球社媒詐騙、性犯罪頻傳　各國動員難遏止

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除了台灣民眾不陌生的仿冒理財專家、影視名人等，誘騙民眾加入投資社團等詐騙廣告外，臉書上有許多涉及加密貨幣詐騙、假冒政府機構的不實廣告，泰國的數位經濟暨社會部（Ministry of Digital Economy and Society，MDES）為此也在今年強勢要求臉書母公司Meta採取相關的反制措施，並稱否則將研議要求泰國法院對Meta下達關閉令。
美國知名投資人、前NBA達拉斯獨行俠隊老闆，同時也是億萬富翁的馬克·庫班（Mark Cuban）也曾受社群媒體詐騙所害，在美媒《CNBC》的報導中，的馬克·庫班就曾告誡其TikTok追蹤者與粉絲，千萬別被社群媒體上的假投資專家吸引，「如果他們真的那麼厲害，那當然只會忙著讓自己變得更加富有，絕不會公開分享他們的秘密。」
除了利用信任騙取錢財外，更加重視「匿名」性質的社群媒體、論壇，甚至通訊軟體也成為性私密影像流竄的幫兇。在這類隨意散佈、交換性私密影像的社團或論壇上，不乏有犯罪者將這些影像標榜「偷拍」、「外流」作為賣點，形成一套交易系統，例如在2020年於韓國爆發的「N號房」事件，嫌犯們起初就是先透過Twitter等社群平台，發布高薪兼職廣告吸引受害者，接著再利用加密即時通訊軟體Telegram騙取年輕女性的裸照、不雅影片，並藉此進行威脅從而掌控對方，甚至要求進行直播、線下性侵等性剝削行為。
該起案件轟動韓國社會，除了媒體、檢警大動員調查外，時任韓國總統的文在寅也表示，政府將刪除所有涉案影片，並為受害者提供法律、醫療等所需支援，強調警察廳在適當時應組建特別專項調查組，政府則要制定杜絕網路性犯罪的根本對策。
此外，與批踢踢實業坊（PTT）相似、在西方國家更加廣為流行的「Reddit」論壇上也曾被英媒《BBC》踢爆，許多女性受害者在自己的社群媒體如臉書、IG等分享的個人資料與照片，在未經許可的情況下被上傳到Reddit論壇，有超過百名匿名用戶則會分享、交易或出售相關的露骨影像，其中不乏有心懷不滿的前任或以囤積女性私密照為樂的「收藏家」。
美國新墨西哥州檢察長托瑞茲（Raúl Torrez）在今年12月更正式對「Meta Platforms」與執行長祖克柏提出民事訴訟，控告該公司放任臉書與Instagram將成人內容或情色訊息推薦給未成年兒童，同時也讓未成年兒童使用的帳號如兒童網紅、年紀小的體操選手或選美選手，推薦給那些對「兒童色情內容」感興趣的用戶。
包含《華爾街日報》、美國史丹福大學（Stanford University）、麻州大學安默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）與新墨西哥州檢察長辦公室調查人員都曾做過類似實驗，即在Meta旗下平台建立「聲稱為青少年或13歲以下兒童」的測試帳號（test accounts），惟發現在平台演算法的推播下，帳號收到大量來自其他陌生用戶帶有性意涵的露骨文字訊息與不雅照片，部分追蹤者則不斷建立加入私人聊天的邀請，或傳送兒童與成人性愛內容的影像等。
另外也有研究人員發現，有405個經營兒童色情內容的賣家管理著自稱「年僅12歲」或由兒童本人管理的帳戶，賣家還會以具有挑逗性的字眼來行銷販賣兒童色情內容，惟Meta旗下產品如IG和FB均禁止未滿13歲兒童申請帳號。
在新墨西哥州檢察長托瑞茲的訴狀中，檢方控告Meta並未落實「保護13歲以下孩童」的使用規範。相反地，他們將這些兒童年齡方面的弱點視為刺激廣告收益的工具，這使祖克柏在保障兒童使用其社群平台不受風險一事難辭其咎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110