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新冠疫情升溫！WHO將JN.1列入「需留意變異株」　估公共風險仍低

▲世界衛生組織（WHO）最新宣布將「JN.1」列為「需留意變異株」（variant of interest），但也強調「JN.1」並沒有會引發更嚴重疾病的跡象。圖為新冠肺炎疫情期間，正在等待消毒環境的日本小學生。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生組織（WHO）最新宣布將「JN.1」列為「需留意變異株」（variant of interest），但也強調「JN.1」並沒有會引發更嚴重疾病的跡象。圖為新冠肺炎疫情期間，正在等待消毒環境的日本小學生。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

全球新冠疫情近期再度攀升，超過40個國家地區檢出新冠肺炎新變異株「JN.1」。世界衛生組織（WHO）最新宣布將「JN.1」列為「需留意變異株」（variant of interest），但也強調「JN.1」並沒有會引發更嚴重疾病的跡象，雖然具有較強的免疫逃脫能力，但對公眾健康造成的風險較低。

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根據《路透社》報導，至少有兩名專家指出，JN.1有較強的免疫逃脫能力，比目前流行的其他變異株更容易傳播，但沒有會造成更嚴重疾病的跡象。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）的病毒學家佩柯什（Andrew Pekosz）指出，雖然感染JN.1的確診病例數可能會上升，但不會帶來更大的風險。

JN.1之前被歸類為BA.2.86的衍生分支，也是屬於需留意變異株，如今則是被單獨歸類出來視為需留意變異株。

根據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）最新統計，截至12月8日，JN.1變異株約占美國新冠確診病例的15～29％，美國CDC認為，目前沒有證據顯示JN.1會造成更大的公眾風險，現行疫苗仍對JN.1有效。

我國疾管署副署長羅一鈞昨（19）日表示，目前JN.1在台灣本土疫情方面，尚未觀察到明顯的增加趨勢、佔比僅有3％，但仍需繼續觀察，不排除該變異株可能會造成新一波疫情的可能性。衛福部長薛瑞元則認為，天氣變冷，許多病毒活動力比較強，各類呼吸道感染個案數都可能會增加，現在提供接種的XBB疫苗對於JN.1仍然有效，呼籲還沒打疫苗的民眾，儘速前往接種

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